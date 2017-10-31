به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، امروز سه شنبه از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا تحریم‎ها علیه کره شمالی را به طور کامل و شفاف اعمال کنند.

وی که به ژاپن سفر کرده است پس از دیدار با «شینزو آبه» نخست وزیر این کشور، از کره شمالی به عنوان تهدیدی جهانی یاد کرد که موشک‎های بالستیک آن توانایی رسیدن به اروپا و آمریکای شمالی را دارد.

استولتنبرگ در این رابطه مدعی شد: آزمایش‎های موشکی و هسته ای کره شمالی بی حرمتی به شورای امنیت تلقی می‎شود. آنها تهدیدی جهانی اعمال می‎کنند که پاسخی جهانی را می‎طلبد.

گفتنی است سفر استولتنبرگ به ژاپن در آستانه سفر آسیایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انجام شد که از یکشنبه آینده آغاز می‎شود.