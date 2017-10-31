مدیریت و ساماندهی معضل حاشیه نشینی یکی از نیازهای ضروری بانه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فلاحی در جلسه شورای اداری شهرستان بانه که با هدف تقدیر و معارفه شهردار بانه برگزار شد، اظهار داشت: طرح های مهم عمرانی، اقتصادی و تجاری اخیر در شهرستان بانه، آغاز آماده سازی منطقه ویژه اقتصادی بانه از جمله اقدامات دولت در راستای توسعه این شهرستان به شمار می رود.

وی با اشاره به اجرایی کردن طرح منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بانه، گفت: اتمام این طرح عظیم از ظرفیت های مهم اقتصادی و توسعه تجارت و صادرات در منطقه به شمار می رود.

محمد فلاحی ایجاد تحول در رویکردهای شهرداری و تغییر در نگرش و ذهنیت شهروندان را دو لازمه مهم در پیشبرد اهداف مدیریت کارآمد شهری عنوان کرد و گفت: خدمات جامع شهری مختص یک فرد و گروه نیست، بلکه شهرداری باید در تسهیم عادلانه امکانات و خدمات به شهروندان نقش مهم و اساسی ایفا کند.

فرماندار بانه افزایش پنج درصدی جمعیت شهر بانه از سال ۹۰ تا ۹۵ را یادآور شد و گفت: هم اکنون در شهر بانه که جمعیت آن از مرز ۱۰۰ هزار نفر گذشته است، بخش زیادی از این جمعیت ساکن مناطق و محله های حاشیه ای هستند و این وظیفه شهرداری و شورای اسلامی را در خدمات رسانی مطلوب به محله های حاشیه شهر بانه سنگین تر می کند.

وی ضمن تاکید بر لزوم مدیریت حاشیه نشینی در این شهر، گفت: مدیریت این معضل و لزوم مقابله با رشد آن از جمله مسائل و مواردی است که باید در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.

وی با اشاره به تخصیص ۲۹ درصد از اعتبارات طرح توسعه متوازن منطقه ای، اظهار داشت: ۲۷ میلیارد ریال از این اعتبارات جهت کمک به پیشبرد پروژه های عمرانی شهری، در اختیار شهرداری قرار می گیرد.

وی اجرای قانون، شفافیت در عملکردها و جلب اعتماد مردم را از الزمات شهرداری در راستای ارایه خدمات بیشتر به مردم شریف بانه ذکر کرد و از شهردار جدید بانه خواست ضمن مبنا قرار دادن قانون همه امور، اتمام پروژه های نیمه تمام، تعریف منابع پایدار درآمدزا و توسعه فضاهای سبز و امکانات تفرجگاهی را مدنظر قرار دهند.

فرماندار شهرستان بانه در ادامه، با اشاره به ابقای آقایان ابراهیم حیدری شهردار کانیسور و خالد عزیززاده شهردار آرمرده، برای آنان در ادامه مسیر خدمت و فرصت تلاش، آرزوی موفقیت نمود.

در این جلسه ضمن تقدیر از خدمات بابک رستم پور شهردار سابق بانه، برای وریا وثوقی شهردار جدید این شهر که با معرفی اعضای شورا و حکم استاندار کردستان منصوب شده بود، آرزوی موفقیت کرد.