غیرمستند حرف زدن فرصت محیط زیستی ها را می سوزاند

کاوه مدنی در بازدید از غرفه مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که برنامه او برای ادامه تفاهم نامه هایی که پیش از مدیریت وی با کشورهای دیگر امضا شده است، چیست، گفت: در این تفاهم نامه ها ما تعهداتی داریم و منافع ملی برای ما مهم است پس باید به آنها پایبند باشیم.

معاون آموزش و پژوهش، امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست افزود: هر تعهدی در هر دوره ای داده ایم که در راستای منافع ملی باشد باید به آن متعهد بمانیم.

وی ادامه داد: به عنوان کسی که سال ها بیرون از سازمان محیط زیست بوده ام و به خارج از ایران رفت و آمد داشته ام خیلی به نمایش ها و تفاهم نامه ها اعتقادی ندارم چرا که اغلب صوری و کاغذبازی هستند و دردی از ما دوا می کنند مهم است که از اینها در جهت تقویت محیط زیست و گرفتن حق و حقوق مان و کمک های بین المللی استفاده کنیم.

مدنی در پاسخ به اینکه شما تا پیش از حضور در سازمان محیط زیست نقدهای متعددی به این سازمان به ویژه در حوزه آب داشتید، اکنون که خودتان در این حوزه مسئولیت گرفته اید چه تفاوتی را شاهد خواهیم بود، گفت: من گاهی نگران می شوم امیدی که ایجاد شده و خوشحالم مردم لطف دارند و آمدن من را به فال نیک گرفته اند اما من هم سوپر من نیستم، عرض من این بوده که ما ادعای دیپلماسی آب داریم اما به اندازه این ادعا دیپلماسی آب نداریم.

وی تاکید کرد: البته وزارت خارجه گام های خوبی به ویژه در تعامل با افغانستان برداشته یا مثلا در حوزه نقد من به مساله بحران آب من هنوز معتقدم که ما بحران آب را رد کرده ایم و در مرحله ورشکستگی آبی هستیم.

معاون آموزش و پژوهش، امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: من آمده ام کمک کنم به مستند صحبت کردن. مطالبه گری مستند چه توسط سازمان محیط زیست، چه توسط فعالان محیط زیست و چه سازمان های مردم نهاد و خبرنگاران. باید مستند صحبت کردن را فرهنگ کنیم چرا که دعواهای تلگرامی به ما کمکی نمی کند اختلاف ما محیط زیستی ها با هر نگرشی که داریم برای محیط زیست آفت است.

مدنی هشدار داد: حواس مان باشد خودمان در دام تخریب گران محیط زیست نباشیم. خواهش من از رسانه ها آن است که مطالبه گری مستند کنند و از فعال محیط زیست و سازمان مردم نهاد و دولت هم همین خواهش را دارم.

وی ادامه داد: رسانه باید مستند به موضوعات ورود کند، مشکل آب، تراریخته و مشکلاتی از این دست صفر و یکی نیست؛ نباید خرافاتی تصمیم بگیریم امیدوارم به افزایش دانش مردمی کمک کنیم.

معاون آموزش و پژوهش، امور بین الملل سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: سازمان محیط زیست سازمان فقیری است اما من معتقدم خیلی از موارد ما فقر دانش و تخصص است و ما در این زمینه نیاز به تقویت داریم اگر دانش مان را تقویت کنیم منابع مالی به دنبال آن می آید. تفاوت فاحشی که همین الان با گذشته ایجاد شده همین افزایش دانش است در غیر این صورت با حرف غلط زدن فرصت را برای محیط زیستی ها می سوزانیم و در جواب ما خواهند گفت اولویت با اشتغال، توسعه و زیرساخت است.

مدنی در پاسخ به اینکه آیا سختگیری بیشتر برای مستند صحبت کردن به کم انگیزه شدن و کم شمار شدن فعالان محیط زیست نخواهد انجامید گفت: اتفاقا در این زمینه به مستند صحبت کردن نیاز داریم. مستندسازی به ایجاد روایات مشترک در مساله آب کمک می کند و حتی رسانه باید از کسی که غیرمستند صحبت می کند جواب بخواهد. اگر رسانه انرژی بگذارد که یک اینفوگرافی درست کند به جای یک خبر جنجالی بسیار بیشتر به یک مشکل مملکت کمک کرده چرا که ما اکنون به فعالیت های بنیادی در رسانه نیاز داریم.