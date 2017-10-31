هدف سند توسعه روستایی جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، جواد رحمتی در جلسه کارگروه توسعه روستایی استان با اشاره به اینکه یکی از اهداف سند توسعه روستایی، جلوگیری از انجام کارهای بی‌هدف در روستاها است، اظهار کرد: با وجود اینکه هم اکنون بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به روستاییان ارائه خدمت می کنند، اما متاسفانه در این زمینه یکپارچگی و وحدت رویه وجود ندارد و بیشتر دستگاه های اجرایی به صورت جزیره ای عمل می کنند.

وی با بیان اینکه باید ارتباط بین ایجاد اشتغال در روستاها با روستاییان در نظر گرفته شود، ادامه داد: نباید ایجاد اشتغال در روستاها به هر روش ممکن، مورد هدف قرار گیرد؛ بلکه ضروری است گرایش‌های مهم روستاییان برای اشتغال، جمع‌آوری شود تا با توجه به امکانات و نیازهایشان، ایجاد اشتغال متناسب با خلق و خو، روحیات و البته ظرفیت های روستاییان، صورت پذیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان با تأکید بر اینکه جهت تأمین حداقل‌ها، نیازمند اقدامات عمرانی در روستاها هستیم، اظهار کرد: در صورتی که وضعیت معیشت روستاییان بهبود نیافته و این معضل، برطرف نگردد، بسیاری از مشکلات موجود در مناطق روستایی نیز حل نخواهد شد.

رحمتی به ضرورت احیاء و تقویت فرهنگ روستایی تأکید کرد و افزود: هم اکنون مشاهده می‌ شود که خانه‌های روستایی، به شکل معماری شهری ساخته می‌شود و البته زندگی بیشتر روستایی ها نیز همانند شهرنشین‌ها شده است و لذا چون بافت و کالبد روستایی، از بین رفته و تفاوتی با زندگی شهری ندارد، نیازی به ماندن در روستاها نیز احساس نمی شود و به همین دلیل، یکی از اقدامات فرهنگی، این است که مردم با فرهنگ زندگی روستایی آشنا شوند.

وی جدی گرفتن تشکیل انواع تعاونی در روستاها را ضروری دانست و عنوان کرد: با تشکیل تعاونی‌های روستایی، افرادی که به تنهایی توانایی انجام شغلی را ندارند، به ‌صورت گروهی فعالیت کرده و از منافع آن بهره‌مند می شوند.