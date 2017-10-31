خبرگزاری مهر – گروه استانها: گوشه کارت ویزیت کمتر پزشکی را در کرمانشاه می‌بینیم که مزین به نام پارکینگ شهرداری نباشد البته اگر طبیب معروف و سرشناسی هم باشد که دیگر امکان ندارد این آدرس قید نشده باشد.

اکثر پزشکان به دلیل ماهیت این منطقه و تراکم مجتمع‌های پزشکی، کلینیک‌های مختلف، داروخانه‌ها و تجهیزات پزشکی‌ها علاقه زیادی به ایجاد مطب در این نقطه از شهر دارند و از قدیم تا به حال پارکینگ شهرداری اولین مقصد برای مراجعه به پزشکان است که کرمانشاهیان و حتی بیمارانی که از شهرستان و استانهای مجاور به اینجا سفر می‌کنند همه به دنبال آدرس این منطقه می‌گردند.

پارکینگ شهرداری به دلیل وجود مطب اغلب پزشکان متخصص و فوق تخصص به یک بورس پزشکان تبدیل شده و صرفا به خاطر منفعتی که در مراجعه اکثر بیماران به این مکان وجود دارد همه به دنبال این هستند که هرطور شده در این مکان مطب بزنند.

طبیعتا درگیری منافع این عده هم موجب شده که با وجود ممنوعیت صدور مجوز جدید برای پزشکان در پارکینگ شهرداری در جلسه شورای سلامت سال ۹۰ استان، دوباره دانشگاه علوم پزشکی به فکر لغو این ممنوعیت باشد!

احداث مجتمع‌های پزشکی جدید در خیابان حاج محمدتقی اصفهانی که بعد از این مصوبه انجام شده مصداق بارز قانون‌شکنی است و عده‌ای هم که چشم‌های خود را به روی این موضوع بسته‌اند و با بی‌توجهی از آن رد شده‌اند.

مکاتبات دانشگاه علوم پزشکی برای صدور مجوز جدید در پارکینگ شهرداری

دبیر شورای ترافیک استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت پارکینگ شهرداری اظهار داشت: حدود یک ماه پیش تقاضایی از طرف دانشگاه علوم پزشکی به شورای ترافیک استان مبنی بر لغو ممنوعیت صدور مجوز جدید برای مطب پزشکان در پارکینگ شهرداری کرمانشاه منعکس شده است.

دکتر محسن زاهدی با اشاره به مصوب شدن ممنوعیت صدور مجوز جدید برای مطب پزشکان در پارکینگ شهرداری گفت: طی مکاتبات صورت گرفته از سوی دانشگاه علوم پزشکی با دفتر امور اجتماعی استانداری کرمانشاه و انعکاس آن به شورای ترافیک استان این موضوع در دستور کار این شورا قرار گرفت و بررسی شد.

وی ادامه داد: بحث‌های زیادی در این خصوص صورت گرفت و بنابه دلایلی از جمله گزارشات راهور در مورد ترافیک این منطقه و همچنین با استناد به اسناد بالادستی با این درخواست مخالفت کردیم.

این مقام مسئول بیان داشت: در گزارش راهور آمده بود که علی‌رغم اینکه در کل کشور روزهای پنجشنبه منطقه مرکزی شهرها شلوغ‌ترمی‌شود این موضوع در مورد کرمانشاه کاملا برعکس بود و روزهای پنجشنبه شاهد خلوت بودن مرکز شهر هستیم و علت اصلی آن هم تعطیلی مطب پزشکان در روزهای پنجشنبه بود.

دبیر شورای ترافیک استان کرمانشاه ترکیب و شاکله اصلی تردد و ترافیک این منطقه را سفرهای درمانی عنوان کرد و گفت: همانطور که شاهدیم در تمام روزهای هفته بجز پنجشنبه به سختی می توان جای پارک در این منطقه پیدا کرد و حتی شاهد پارک‌های دوبل و سه گانه و چهارگانه نیز هستیم.

افزایش محدوده غیرمجاز مطب در کرمانشاه

زاهدی وجود سند بالادستی طرح جامع حمل و نقل استان و مغایرت این درخواست با سند فوق را از دیگر دلایل مخالفت شورای ترافیک با این موضوع بیان کرد و افزود: بر اساس این سند که بالاترین سند حمل و نقل بوده و به امضای معاون وزیر کشور نیز رسیده است منطقه پارکینگ شهرداری دقیقا در زونی قرار گرفته که به سبک کردن این منطقه و کاهش تراکم آن توصیه شده است.

وی تصریح کرد: این منطقه حتی به لحاظ امنیتی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است چون به هر حال در اماکن شلوغ رفت و آمد و نزاع خیابانی نیز بیشتر اتفاق می‌افتد و در اینگونه مناطق پارامترهای امنیتی و اجتماعی نیز کاهش می یابد.

دبیر شورای ترافیک استان کرمانشاه افزود: با توجه به بازبینی طرح جامع حمل و نقل شهر کرمانشاه از مشاور طرح خواسته‌ایم که موضوع مطب پزشکان را به طور ویژه بررسی کند و احتمالا محدوده غیرمجاز مطب را باید توسعه دهند.

ساختمان‌های جدید در پارکینگ شهرداری کاربری پزشکی ندارند

یک عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ساخت‌وسازهای این منطقه و احداث برج‌های پزشکی جدید اظهار داشت: ساختمان‌های جدیدی که در پارکینگ شهرداری احداث شده‌اند پروانه ساخت و کاربری‌های دیگری غیر از امور مرتبط با پزشکی دارند.

سیداحسان احسانی گفت: متاسفانه برخی از پزشکان در واحدهای این ساختمان‌ها مستقر شده‌اند که البته یا مطبشان در این محدوده بوده و به این ساختمان‌ها که عمدتا پایان کار ندارند نقل مکان کرده‌اند که قاعدتا پزشکانی که از این ساختمان‌ها واحد گرفتن در آینده برای انتقال سند دچار مشکل می‌شوند و بهتر بود در این زمینه با شهرداری هماهنگ می‌کردند.

وی افزود: همچنین بحث ایجاد مطب پزشکی جدید در این منطقه باید از سوی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی پیگیری و برخورد شود و در حیطه کار شهرداری نیست، چراکه شهرداری صرفا با ساختمان‌های بدون مجوز و یا بدون پایان کار برخورد می‌کند.

پزشکان واسطه می‌شوند که شهرداری کوتاه بیاید!

این عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه بیان داشت: متاسفانه شاهد هستیم زمانی که شهرداری برخورد قانونی با این ساختمان‌ها را پیگیری می‌کند برخی از پزشکانی که در این منطقه مطب دارند واسطه می‌شوند که شهرداری کوتاه بیاید و برخورد نکند، اما با این اوصاف شهرداری باید با آنها برخورد کند و به کسانی که مجوز ندارند یا پایان کار نگرفته‌اند، اجازه فعالیت ندهد.

احسانی با اشاره به مشکلات ترافیکی بالای این منطقه تصریح کرد: در حال حاضر در این منطقه مشکل پارکینگ داریم و میزان تردد وسایل نقلیه هم روز به روز افزوده می‌شود که این امر مردم را بیشتر به دردسر انداخته است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: شاید در آینده فضایی ایجاد شود برای احداث پارکینگ طبقاتی در این منطقه که حتی در صورت فرام شدن این امکان ممکن است یک الی دوسال طول بکشد.

به گزارش مهر، حالا باید پرسید که چرا با وجود این تغییر کاربری مجتمع‌های جدید شکل گرفته در پارکینگ شهرداری به برج پزشکان که در تخلف آن کسی شک ندارد شهرداری نتوانسته اقدام درخوری انجام دهد و این موضوع نادیده گرفته شده است.