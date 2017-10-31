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۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۱۱

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین:

رعایت اصول احداث گلخانه در قزوین منجر به سودآوری می شود

رعایت اصول احداث گلخانه در قزوین منجر به سودآوری می شود

قزوین- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: رعایت اصول در احداث و راه اندازی گلخانه منجر به سود آوری و توجیه اقتصادی بیشتر می شود .

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ربانی در جلسه توسعه گلخانه ها که با حضور مدیران و کارشناسان فنی سازمان برگزار شد اظهار کرد: استان قزوین بستر و شرایط مستعدی برای ایجاد و توسعه گلخانه ها دارد بنابراین باید سرمایه گذاران را به این امر تشویق و ترغیب کرد.

وی افزود: دشت  حاصلخیز قزوین با  مسئله کم آبی روبرو است بنابراین ایجاد گلخانه ها در استان می تواند در راستای استفاده بهینه از منابع آبی و  تولید محصولات کشاورزی با کیفیت تاثیر گذار باشد.
ربانی بر لزوم اهمیت ارائه اطلاعات دقیق و جدید در خصوص احداث و راه اندازی گلخانه ها توسط کارشناسان فنی به متقاضیان و بهره برداران این امر تاکید کرد.

وی خاطر نشان کرد : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای باید در اسرع وقت نسبت به ارائه اطلاعات دقیق در خصوص علل فعال نبودن واحدهای گلخانه ای در سطح شهرستان مربوطه اقدام  تا با پیگیری مشکلات گلخانه داران مرتفع شود و مجددا به چرخه فعالیت بازگردند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد :احداث گلخانه و استفاده از فضای بسته برای تولید محصولات کشاورزی  آینده خوبی برای رشد و توسعه بخش کشاورزی و همچنین بهره برداران  بدنبال دارد.

وی بر لزوم ضرورت  برگزاری کارگاه ها و کلاسهای آموزشی در خصوص احداث و ایجاد گلخانه تاکید کرد.

کد مطلب 4129987

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