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۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۲۱

گزارش پلیس راه؛

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج

ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: ترافیک در آزادراه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره نیمه سنگین است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور اظهار کرد: برابر آخرین گزارش‌های دریافتی تا این لحظه در اکثر محورهای استان اردبیل و محور اهر به تبریز در استان آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان و کرمانشاه وزش باد شدید و گرد و غبار مشاهده می شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و باندجنوبی آزادراه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره مشاهده می شود و در سایر محورهای مواصلاتی کشور جوی آرام و ترافیکی روان در جریان است.

کد مطلب 4129998

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