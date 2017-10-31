ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور اظهار کرد: برابر آخرین گزارش‌های دریافتی تا این لحظه در اکثر محورهای استان اردبیل و محور اهر به تبریز در استان آذربایجان شرقی، ایلام، کردستان و کرمانشاه وزش باد شدید و گرد و غبار مشاهده می شود.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک نیمه سنگین در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و باندجنوبی آزادراه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره مشاهده می شود و در سایر محورهای مواصلاتی کشور جوی آرام و ترافیکی روان در جریان است.