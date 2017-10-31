شورای انضباطی در دانشگاه ها نگاه پیشگیرانه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صرامی صبح سه شنبه در جلسه آموزشی شورای انضباطی دانشگاه های علوم پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد اظهار کرد: حدود ۵ سال گذشته سعی کرده ایم با تدوین آیین نامه ها و شاخصه های شوراهای انضباطی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را ارتقاء دهیم.

وی افزود: شورای انظباطی یک نهاد شبه قضایی در دانشگاه ها است ولی باید سعی کند زمینه آرامش در دانشگاه ها را ایجاد کند از همین‌رو بدون داشتن نگاه صرفا قضایی، شوراهای انضباطی را بر اساس آموزش و پیشگیری ارزیابی می‌کنند.

دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه شورای انضباطی موظف است تا آموزش و آگاهی را در بین دانشجویان گسترش دهد تا شاهد کاهش میزان تخلفات و ناهنجاری ها در دانشگاه ها باشیم و برای تحقق این مهم کارگاه ها و برنامه های آموزشی زیادی برگزار شده است.

وی اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا اندک ناهنجاری‌ها و عدم سازگاری‌ها را با کمترین عوارض مرتفع و دانشجویان خاطی را به راه درست و اصلاح دعوت کنیم، چراکه دانشجویان فطرت پاکی دارند و با اندک اشاره و تذکری، دوباره به مسیر اصلی که همان تحصیل و تهذیب است، برخواهند گشت.

صرامی ضمن قدردانی از میزبانی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، خاطرنشان کرد: خوشبختانه این دانشگاه در بخش شورای انضباطی جزء رتبه‌های برتر در بین دانشگاه‌های هم‌تراز است و دیبر شورای انضباطی این دانشگاه به عنوان ارزیاب کشوری انتخاب شده است.