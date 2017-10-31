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۹ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۹

رقابتهای کشتی قهرمانی کشور؛

مصاف آزاد و فرنگی‌کاران مدعی با نظارت اعضای کمیته فنی

مصاف آزاد و فرنگی‌کاران مدعی با نظارت اعضای کمیته فنی

اعضای کمیته فنی رقابتهای کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در گروه الف، ب و ج معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور در سه گروه الف، ب و ج در استانهای مختلف کشور برگزار می شود.

بر این اساس اعضای کمیته فنی این رقابتها به تفکیک به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

گره الف، خرم آباد، ۱۱ و ۱۲ آبان ماه: مجید ترکان، حسن حمیدی، محمد طلایی، مرتضی لطیفی

گروه ب، گلستان، ۱۱ و ۱۲ آبان ماه: عسکری محمدیان، محمود اسماعیل پور، علی اکبر دودانگه

گروه ج، اصفهان ۲۴ و ۲۵ آبان ماه: امیر توکلیان، عباس حاج کناری، مجید خدایی

کشتی فرنگی:

گروه الف، خرم آباد، ۱۱ و ۱۲ آبان ماه: علی اشکانی، مرتضی پاپی نیا، سعید نیکونهاد حسینی

گروه ب، قم، ۱۱ و ۱۲ آبان ماه: محمدعلی چمیانی، نادر مشروطی، مهرزاد اسفندیاری فر

گروه ج، گیلان، ۲۴ و ۲۵ آبان ماه: داود گیل نیرنگ، حسین اسماعیل پور

کد مطلب 4130006

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