فعالیت ۲۰۰ هیئت مذهبی ملایر در مراسم اربعین حسینی

حجت‌الاسلام حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر از فعالیت ۲۰۰ هیئت مذهبی همزمان با اربعین حسینی در شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: طی هماهنگی و نشست‌هایی با مسئولین هیئات مذهبی بیش از ۲۰۰ هیئت مذهبی در مراسم اربعین حسینی فعالیت داشته و مراسم عزاداری و سوگواری برپا خواهند کرد.

حجت الاسلام گروسی افزود: براساس هماهنگی انجام شده برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری اربعین حسینی در روستاها توسط هیئات مذهبی انجام می‌شود

برگزاری۲۰ دوره احکام آموزی در مدارس ملایر

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر همچنین از برگزاری ۲۰ دوره احکام آموزی در مدارس شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: با هماهنگی های انجام شده تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش شهرستان ملایر تعداد ۲۰ دوره احکام آموزی در بین مدارس شهرستان با اولویت دانش آموزان دوره اول متوسطه در شهرستان ملایر برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام گروسی افزود: طرح احکام آموزی ویژه مدارس دوره اول متوسطه شامل سرفصل مورد نیاز این سن از جمله غسل و تیمم، نماز و روزه، احکام مسافر و امر به معروف و نهی از منکر است که در آن دانش آموزان با فلسفه احکام آشنا می شوند.

اهدا ۲۰۰۰ جلد کتاب با موضوعات فرهنگی و دینی در ملایر

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر همچنین از اهدا دو هزار جلد کتاب با موضوعات مختلف فرهنگی، مذهبی، اعتقادی و کلامی در شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: این کتابها به همت تبلیغات اسلامی و با مشارکت دستگاههای فرهنگی شهرستان ملایر تهیه و در اختیار مسئولین هیئات مذهبی، کانونهای فرهنگی و تبلیغی، موسسات قرآنی شهری و روستایی و سایر اقشار تاثیرگذار جامعه قرار گرفت.

حجت الاسلام گروسی هدف از این کار را افزایش اطلاعات مذهبی و دینی و سیاسی مخاطبین در ارتباط با تبلیغات اسلامی بیان کرد و گفت: بیشتر افرادی که با تبلیغات اسلامی در ارتباط هستند از افراد خاص و تاثیرگذار به شمار می روند و افزایش اطلاعات درست آنان از مسائل مذهبی، سیاسی، اجتماعی و اعتقادی نقش بسزایی در انتقال اطلاعات صحیح به افراد مرتبط با این اقشار دارد.

برگزاری ۳۰۰۰ جلسه سخنرانی در ماه محرم در شهرستان ملایر

رئیس تبلیغات اسلامی ملایر همچنین از انجام سه هزار جلسه سخنرانی در ماه محرم در شهرستان ملایر خبر داد.

وی گفت: این سخنرانی ها در مساجد، حسینیه ها، مدارس، هیئات مذهبی اعم از خانگی و ثبتی، کانونهای فرهنگی و تبلیغی، موسسات قرآنی شهری و روستایی انجام شده است.

حجت الاسلام گروسی عنوان کرد: این سخنرانی ها با هدف بصیرت افزایی دینی و بیان احکام و اخلاق و همچنین بیان فضائل و کرامات اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به‌ویژه حضرت حسین بن علی(ع) و یاران باوفایشان انجام شده است.