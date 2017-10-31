به غارها باید به اندازه ظرفیتشان گردشگر تحمیل کنیم

محمدرضا محمدی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها درباره تعیین عرصه و حریم غار علی صدر و محدودیت ظرفیت گردشگری آن بعد از سالها و همچنین فعالیت معدن سنگ در حریم کار سراب به خبرنگار مهر گفت: یکی از اقداماتی که کردیم فعال کردن کارگروه های قانونی از جمله کارگروه غارشناسی است. کارگروه غارشناسی اولا شناساندن غارها است. براساس پژوهش های انجام شده ۳۸ غار در استان همدان داریم که عمده بار سنگینش بر عهده غار علیصدر است.

وی افزود: باید تلاش کنیم به غار علیصدر به اندازه ظرفیت بر آن، گردشگر تحمیل کنیم.

وی ادامه داد: ملاحظات مربوط به غارها مستلزم آن است که همه غارها را بشناسیم و زیرساخت ها را در آن مستقر کنیم. اقدام بعدی آن است که شرایطی را ایجاد کنیم که شاهد وقوع تخلف در داخل و یا پیرامون غارها نباشیم.

مدیرکل محیط زیست استان همدان تصریح کرد: متأسفانه پیرامون غار سراب، مجوز برای فعالیت معدنی صادر شده که در کارگروه غارشناسی روی این موضوع متمرکز شده ایم و چند الزام را مصوب کرده ایم از جمله اینکه بعد از اتمام مجوز فعلی در مجوزی برای فعالیت این معدن، تمدید نخواهد شد. دیگر آنکه امکان پیشروی به سمت غار را گرفته ایم و شیوه های برداشت را هم محدود کرده ایم تا مثلاً شیوه های انفجاری نداشته باشیم.

محمدی تأکید کرد: ترمیم سینه کارهایی که تاکنون برداشت شده را هم الزام کرده ایم. حتماً باید این ترمیم را انجام دهند چون هم وضعیت بشری را آشفته کرده و هم منجر به تولید ریزگرد شده است.

وی افزود: در همدان با معضل پسماند و بحران آب هم به طور جدی روبروییم و در این راستا ۳۲ تفاهم نامه با دستگاههای مختلف امضا کرده ایم.

محمدی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص اینکه اخیرا دو گونه افعی در حال انقراض برای اولین بار در استان همدان دیده شده آیا برنامه ای برای حفاظت از این گونه دارید یا خیر؟ گفت: اصلی ترین اتفاقی که در حوزه حفاظت از گونه ها باید بیفتد حفظ طبیعی بودن شرایط پیرامونی است. این را که محقق کنیم حفاظت به خودی خود رخ می دهد.

مدیر کل محیط زیست استان همدان اظهار داشت: سیاست کلی ما این است که با جلوگیری از بهره کشی بی رویه، شرایط را برای طبیعت فراهم کنیم و برای مثال وقتی جلوی فعالیت یک معدن متخلف را می گیریم، شرایط را برای حیات وحش و طبیعت فراهم کرده ایم و همه گونه ها که باید در یک چرخه طبیعی حضور داشته باشند می توانند به حیات خود ادامه دهند اما برنامه خاصی جداگانه برای حفظ خزندگان نداریم.