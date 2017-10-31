برداشت هزار میلیون مترمکعبی از منابع گازی؛کمتر از ٢سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه، وزیر نفت در آیین گشایش هفتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی دوسالانه خودروهای گازسوز آسیا و اقیانوسیه با بیان اینکه همایش فرصت مناسبی برای معرفی دستاوردها و توانمندی های ایران در سطح جهان است، گفت: این همایش فرصتی است برای ایجاد تعاون، ضمن اینکه اتحاد بین صنعتگران بخش مختلف و نهادهای ذی ربط این حوزه را فراهم می کند.

وی با اشاره به مدیریت انرژی در کشورهای مختلف دنیا، افزود: در سال٢٠١٧ میلادی ٢٤میلیون خودرو گازسوز در جهان تردد کرده است که از این میزان ١٧درصد آن درآسیا و اقیانوسیه است.

این مقام مسوول ایران را با حجم ذخیره ٣٤تریلیونی گاز طبیعی دارنده نخستین دارنده گاز جهان اعلام کرد و گفت: در صورت تکمیل فازهای پارس جنوبی برداشت ما ٨٥٠ میلیون مترمکعب است که پیش بینی می شود تا یک سال و نیم آینده این میزان به یکهزار میلیون مترمکعب در کل کشور برسد.

طبق گفته زنگنه ٩٨ درصد جمعیت شهری و بیش از ٧٠درصد جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه گازرسانی است. این در حالی است که در نظر داریم صادرات گاز ایران را طبق برنامه ششم توسعه بدون احتساب ال ان جی به ٤٠میلیون مترمکعب برسانیم. از سویی دیگر طبق سندچشم انداز توسعه بهینه سازی مصرف انرژی در دست اقدام است .

زنگنه همچنین با اشاره به وجود بیش از١٦درصد خودروهای گازسوز جهان در ایران، تصریح کرد:در حال حاضر توانایی صادرات تحهیزات مربوط به صنعت سی ان جی را داریم. این در حالی است که برای افزایش سهم گاز در سبد سوخت خودروها باید تعداد جایگاه های سوخترسانی گاز و همچنین خودروهای گازسوز باکیفیت را ارتقا دهیم. به این ترتیب دسترسی و میل به مصرف سوخت سی ان جی می تواند افزایش یابد.

وزیر نفت لازمه افزایش مصرف سوخت گاز به عنوان سوخت خودرو را در گرو تغییر دیدگاه دانست تصریح کرد:یکی از جاذبه های مصرف سوخت سی ان جی تولید خودروهایی با پیمایش بالا و همچنین دسترسی آسان به محل سوختگیری است. باتوجه به حجم بالای ذخایر گازی ایران،مصرف گاز به عنوان سوخت خودرو،باید سوخت بومی ما تلقی شود.این در حالی است که ایران گسترده ترین شبکه گازرسانی دنیا را دارد.