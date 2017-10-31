مردم داری و مردم یاری جزء جدایی ناپذیر سپاه پاسداران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو صبح سه شنبه در دیدار کارکنان سپاه تنگستان اظهار داشت: امروز در روزگاری زندگی می کنیم که عزت اسلام و ذلت کفار است و شاهد این عزت و ذلت در مرزهای مختلف دنیا هستیم وضعیتی که در ۳۸ سال گذشته به طور کامل چیزی بر عکس جریانات امروز بود و کفار و کاخ ظلم و زور قبل از پیروزی انقلاب اسلامی عزت داشته و دارای حاکمیت مطلق بودند.

وی افزود: از بهمن ۵۷ تا کنون هر آنچه جبهه کفر و در راس آنها امریکا بر علیه نظام مقدس اسلامی ما طراحی کردند چه در زمان حیات امام راحل و چه پس از آن و در حال حاضر با اقتدار مقام معظم رهبری و بازوی لایزال الهی و امداد های غیبی و در ظاهر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشتی انقلاب بروی امواج پر تلاطم توطئه ها ناخدایی کرد و همچنان این مسیر ادامه دارد.

سپاه مولود انقلاب است

رزمجو خاطر بیان داشت: اگر اندکی به نقش سپاه و بسیج در طول عمر انقلاب نگاه کنیم می بینیم که برجسته ترین اقدامات بر علیه دشمنان انقلاب اسلامی بر بازوان پر توان سپاه و بسیج رقم خورده است.

وی با بیان اینکه سپاه مولود انقلاب است و همواره با حرکت و تصمیم انقلابی اقدام انقلابی می کند ابراز داشت: امروز آسیبهایی متوجه انقلاب اسلامی است که سپاه برای آسیب زدایی از نظام مقدس انقلاب اسلامی قاطعانه در میدان عمل حضور دارد و از ابتدای انقلاب تا کنون این مهم در کارنامه درخشان سپاه دیده می شود و به بهترین صورت ممکن تحقق یافته است.

سردار رزمجو تصریح کرد: امروز مولفه مردم داری و مردم یاری جزء جدایی نا پذیر سپاه پاسداران است و پس از جنگ تحمیلی و در دولت های مختلف با هر گرایش سیاسی سپاه در راستای محرومیت زدایی و کمک به مردم همواره کمر همت بسته و به این سمت حرکت می کند.

سپاه در حال رشد است

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ابراز داشت: مهمترین موفقیت سپاه این است که به طور دائم در حال رشد و تعالی به سمت اهداف انقلاب و دفاع از آن است.

وی گفت: امروز افتخار سپاه به وجود نیروی انسانی با انگیزه، با تقوا و مخلص است که حرف اول را در این بدنه می زند چرا که هر پاسدار با انگیزه و اراده مصمم و گامهای قوی و از آن مهم تر در اتاق فکر انقلابی بر مبنای ارزشهای الهی و ویژگی های تاسوعا و عاشورای حسینی فکر می کند، تصمیم می گیرد و اقدام می کند.

رزمجو خاطر نشان کرد: جمله تاریخی امام که فرمود ای کاش من هم یک پاسدار بودم برای ما تکلیف گرایی دارد و رسالت پاسداری و رعایت شئون پاسداری را در ما سنگین تر می کند.