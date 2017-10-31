زائران برای تردد از کامیون و وانت استفاده نکنند

محسن مسلم خانی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه از ۴۰ نقطه شهری، بالغ بر ۳ هزار دستگاه اتوبوس برای جابه جایی زائران برای مرزگانه چهارگانه پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این اتوبوس ها از سوم آبان فعالیت خود را آغاز کرده اند، افزود: به تناسب افزایش زوار این ناوگان تجهیز و به مرزها اعزام می شوند.

نماینده وزیر کشور در ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه پنج هزار نفر از افراد ستادی، فنی و رانندگان این ناوگان را همراهی می کنند، گفت: اتوبوس به اندازه کافی وجود دارد و همچنین در ۱۰ نقطه اتوبوس ذخیره شده تا درصورت افزایش زائران به ناوگان اضافه شود.

وی از زائران خواست بیش از ظرفیت این اتوبوس ها سوار نشوند زیرا این اتوبوس ها شهری بوده و ایمنی آنها نسبت به اتوبوس های بین شهری کمتر است.

مسلم خانی همچنین تأکید کرد: با توجه به تدارک اتوبوس به اندازه کافی، از زائران می خواهیم که برای تردد از کامیون و وانت بار استفاده نکنند.