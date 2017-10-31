۳۰۰ میلیارد ریال به ورزش شهرستان دیر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل پولادی صبح سهشنبه در آیین معارفه مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش بردخون اظهار داشت: با تلاش و پیگیری نماینده مجلس اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد ریال به شهرستان دیر اختصاص یافت.
وی افزود: در سال های اخیر توجه ویژه ای به ورزش شهرستان شده و اقدامات تعیین کنندهای انجام گرفته است که امیدواریم باعث توسعه زیرساخت ها و پیشرفت ورزش در این شهرستان شود.
پولادی اضافه کرد: امسال احداث سالن ورزشی بانوان بردخون با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات نفت، سیستم نور استادیوم ورزشی بردخون با اعتبار شش میلیارد ریال، تجهیز رختکنهای استادیوم شهید زنگباری با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال و تقویت سیستم سردکننده سالن ورزشی شهدای خلیج فارس بردخون آغاز خواهد شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر از حمایت، همراهی و مشارکت نماینده جنوب استان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و فرماندار شهرستان در زمینه ورزش شهرستان تقدیر نمود و بر توجه بیش از پیش به ورزش و ورزشکاران تأکید کرد.
محمود دهقان سرپرست بخشداری بردخون نیز با تقدیر از تلاش های انجام شده خواستار توجه به ورزش بردخون و حمایت از ورزشکاران شد.
در ادامه با تقدیر از تلاش های مسئول قبلی، اصغر محمدی دوست به عنوان مسئول جدید نمایندگی ورزش و جوانان بخش بردخون معرفی شد.
مقاومت بردخون قهرمان جوانان دیر شد
مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش بردخون گفت: تیم فوتبال مقاومت بردخون به مقام قهرمانی مسابقات فوتبال جوانان شهرستان دیر دست یافت وبه مسابقات زیرگروه استان راه یافت.
اصغرمحمدی دوست افزود: این مسابقات به صورت دوره ای انجام شد و پس از انجام دیدارهای برنامه ریزی شده و مسابقات، تیم های صفا و فجر دیر نیز مقام های دوم و سوم شهرستان را کسب کردند.
وی اضافه کرد: بخش بردخون دارای ۱۰ باشگاه فوتبال است که اکنون ۴ باشگاه فعال است و سه تیم در لیگ شهرستان و یک تیم نیز در لیگ برتر استان حضور دارد.
محمدی دوست اظهار امیدواری کرد: شش تیم دیگر بخش بتوانند فعالیت های خود را پی بگیرند و با استفاده از ظرفیت های منطقه ای تلاش کنند در سطح شهرستان و استان صاحب مقام شوند.
وی یادآور شد: در این مسابقات ابراهیم خواجه از تیم جوانان مقاومت بردخون با چهار گل زده آقای گل این دوره از رقابت ها شد.
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