۳۰۰ میلیارد ریال به ورزش شهرستان دیر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل پولادی صبح سه​شنبه در آیین معارفه مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش بردخون اظهار داشت: با تلاش و پیگیری نماینده مجلس اعتباری معادل ۳۰۰ میلیارد ریال به شهرستان دیر اختصاص یافت.

وی افزود: در سال های اخیر توجه ویژه ای به ورزش شهرستان شده و اقدامات تعیین کننده​ای انجام گرفته است که امیدواریم باعث توسعه زیرساخت ها و پیشرفت ورزش در این شهرستان شود.

پولادی اضافه کرد: امسال احداث سالن ورزشی بانوان بردخون با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از اعتبارات نفت، سیستم نور استادیوم ورزشی بردخون با اعتبار شش میلیارد ریال، تجهیز رختکن​های استادیوم شهید زنگباری با اعتبار ۳۰۰ میلیون ریال و تقویت سیستم سردکننده سالن ورزشی شهدای خلیج فارس بردخون آغاز خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر از حمایت، همراهی و مشارکت نماینده جنوب استان در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و فرماندار شهرستان در زمینه ورزش شهرستان تقدیر نمود و بر توجه بیش از پیش به ورزش و ورزشکاران تأکید کرد.

محمود دهقان سرپرست بخشداری بردخون نیز با تقدیر از تلاش های انجام شده خواستار توجه به ورزش بردخون و حمایت از ورزشکاران شد.

در ادامه با تقدیر از تلاش های مسئول قبلی، اصغر محمدی دوست به عنوان مسئول جدید نمایندگی ورزش و جوانان بخش بردخون معرفی شد.

مقاومت بردخون قهرمان جوانان دیر شد

مسئول نمایندگی ورزش و جوانان بخش بردخون گفت: تیم فوتبال مقاومت بردخون به مقام قهرمانی مسابقات فوتبال جوانان شهرستان دیر دست یافت وبه مسابقات زیرگروه استان راه یافت.

اصغرمحمدی دوست افزود: این مسابقات به صورت دوره ای انجام شد و پس از انجام دیدارهای برنامه ریزی شده و مسابقات، تیم های صفا و فجر دیر نیز مقام های دوم و سوم شهرستان را کسب کردند.

وی اضافه کرد: بخش بردخون دارای ۱۰ باشگاه فوتبال است که اکنون ۴ باشگاه فعال است و سه تیم در لیگ شهرستان و یک تیم نیز در لیگ برتر استان حضور دارد.

محمدی دوست اظهار امیدواری کرد: شش تیم دیگر بخش بتوانند فعالیت های خود را پی بگیرند و با استفاده از ظرفیت های منطقه ای تلاش کنند در سطح شهرستان و استان صاحب مقام شوند.

وی یادآور شد: در این مسابقات ابراهیم خواجه از تیم جوانان مقاومت بردخون با چهار گل زده آقای گل این دوره از رقابت ها شد.