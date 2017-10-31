برقراری ۳۷۴ تماس با مرکز ۱۲۵ همدان و انجام ۱۳ عملیات

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۹ عملیات اطفای حریق، ۳ عملیات امداد و نجات و یک مورد عملیات احتیاط حریق حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۷۴ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۳ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۲۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۳۰ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۹ مورد آتش سوزی شامل حریق خودرو در بلوار بعثت، ۲ مورد حریق باغ در ۳۰ متری عمار و جاده سد اکباتان، حریق کارگاه چوب بری در روستای چراچقا، حریق انبار علوفه در جاده فرودگاه، حریق سطل زباله در باغ ایرانیان و ۳ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در میدان سپاه، دانشگاه بوعلی و پل هوایی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور پل عابر پیاده در سعیدیه، نجات افراد محبوس شده در منزل در عمار و مهار اجسام در حال سقوط در خیابان بوعلی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی گفت: تنها عملیات احتیاط حریق نیز بصورت مانور اطفاء حریق در شرکت گاز جاده فرودگاه به انجام رسید و تعداد ۱۰ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.