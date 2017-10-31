دومین گندله سازی شرق کشور در آستانه افتتاح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایمیدرو ؛ مهدی کرباسیان افزود: گندله‌سازی سنگان از طرح های ایمیدرو بود که به بخش خصوصی واگذار شد و سازمان توسعه برای راه اندازی آن با بخش خصوصی مشارکت کرد.

وی با بیان اینکه این پروژه دوره آزمایشی تولید خود را انجام می‌دهد، گفت : این طرح در مرحله آزمایشی حدود ۱۰۰ هزار تن گندله تولید کرده است.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اظهار کرد: ۷۰ درصد ماشین آلات به کار رفته در این اینگونه پروژه ها نیز ایرانی است در حالی که تا پیش از آن ۱۰ تا ۱۵ درصد ماشین آلات پروژه های صنعتی، ایرانی بود.

کرباسیان درباره اشتغالزایی در کارخانه های مجتمع سنگان گفت: چهار هزار نفر به طور مستقیم و ۱۰ هزار نفر به طور غیر مستقیم پروژه های محدوده سنگان مشغول به کار هستند و با بهره برداری از آنها، کشور دیگر نیاز به واردات گندله از کشورهای دیگر نخواهد داشت.

طبق برنامه ریزی صورت گرفته کارخانه گندله سازی سنگان نیز با ظرفیت تولید ۵ میلیون تن در سال، ‌ در نوبت راه اندازی قرار دارد.

مجتمع معدنی سنگان که به سبب ذخایر بالای سنگ آهن به عنوان عسلویه شرق کشور شهرت یافته و دارای ۱.۲ میلیارد تن ذخیره است.