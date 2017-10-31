به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسین روحی یزدی در نشست خبری پیرامون بزرگداشت سیزده آبان که صبح سهشنبه در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز برگزار شد، بابیان اینکه سیزده آبان در تاریخ انقلاب اسلامی ایران از یک فضا و شرایط ویژهای برخوردار بوده است، اظهار کرد: اگر بازگشتی به عقب داشته باشیم میبینیم که در سیزده آبان مناسبتهای مهم و شاخصی وجود دارد که هر یک میتواند در ایجاد تحول عظیم و بزرگ نقشآفرینی کند.
وی بابیان اینکه سیزده آبان سال ۴۳ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را به سبب اعتراض به تصویب قانون «کاپیتولاسیون» به ترکیه تبعید کردند، افزود: این امر بازی باغیرت ایرانی و زیر سؤال بردن جایگاه و شخصیت ملت بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز بیان کرد: سیزده آبان سال ۵۷ شاهد کشتار دانش آموزان بودیم که توسط دولت «شریف امامی» به نام دولت «آشتی ملی» دانشآموزانی که جلوی دانشگاه تهران تجمع کرده بودند را توسط مزدوران رژیم ظالمانه به شهادت رساندند لذا این روز در تاریخ ایران به نام روز دانش آمور نامگذاری کردند.
مردم پاسخ یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا را میدهند
رئیس ستاد بزرگداشت یومالله سیزده آبان در استان البرز تصریح کرد: سیزده آبان سال ۵۸ ماجرای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا مطرح و در این راستا تعدادی از دانشجویان معترض سفارت آمریکا در ایران را تحت تصرف خود درآوردند.
حجتالاسلام روحی یزدی با اشاره به اینکه دانشجویان با الهام از هدایتهای حکیمانه امام راحل دست به اشتغال این مرکز جاسوسی زده و این اقدام مورد تائید امام قرار گرفت تا جایی که ایشان فرمودند «تصرف لانه جاسوسی انقلاب دوم است»، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایرانی مادامی از حیات برخوردار است که انقلابی گری را سرلوحه رفتار خود قرار دهد بر این اساس سیزده آبان امسال با شعار مطرح و معروف بهعنوان «غیرت انقلابی» مدنظر قرار دادهشده است.
وی با تأکید بر اینکه بدون تردید در روز سیزده آبان برای نشان دادن غیرت انقلابی شاهد حضور همگانی اقشار مختلف مردمی همانند حضور پرشور مردم در ۲۲ بهمن خواهیم بود، گفت: در سالهای گذشته بیشتر صحبت از تجمع و حضور دانش آموزان در این مراسم مطرح بود اما امسال شاهد حضور اقشار مختلف مردم خواهیم بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز بابیان اینکه این مهم به سبب شرایط کنونی کشور اجرایی میشود و مردم پاسخ یاوهگوییهای رئیسجمهور بددهن آمریکا را میدهند، اظهار کرد: مردم ایران تروریست نیستند بلکه آمریکا و همپیمانانش در منطقه تروریست و تروریست پرور هستند.
قدرت ایران در منطقه بی بدیل است
رئیس ستاد بزرگداشت یومالله سیزده آبان در استان البرز خاطرنشان کرد: استکبار جهانی با ایجاد گروهکهای آدم کش باکیان و حیثیت بشریت بازی میکنند لذا مردم با حضور خودپاسخ یاوهگوییهای آنها را خواهند داد.
وی با اشاره به اینکه استکبار در طول عمر ۳۹ ساله انقلاب ایران دست از شرارت خود برنداشته و علیه ایران توطئه کرده است، افزود: از امروز مسئولان برگزاری مراسم بزرگ و ملی ۲۲ بهمن درصدد ایجاد بستر برای برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستند.
حجتالاسلام روحی یزدی بیان کرد: ضربه بهنظام جمهوری اسلامی ایران از اهداف همیشگی دشمنان و استکبار جهانی بوده است؛ این مؤلفهها سبب میشود مردم غیرت انقلابی خود را نشان داده و در روز سیزده آبان حضور شایسته داشته باشند.
وی با اعلام اینکه این حضور مشت محکمی به دهان استکبار بهویژه آمریکا و کشورهای اروپایی زیادهخواه است، تصریح کرد: امروزه قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه قدرتی بیبدیل است و به لطف الهی همچنین تدابیر حکیمانه امام و رهبری، ایران از قدرتی بیبدیل، صداقت و صلابت در منطقه برخوردار است.
انقلابی بودن و بصیرت نسبت به نفوذ ازجمله مواردی است که باید جدی گرفته شودوی با اشاره به اینکه هر کشور و مجموعهای که از ناحیه همپیمانان استکبار جهانی ضربه خورده دست نیاز بهسوی ایران دراز کرده و ایران توانسته بهعنوان حامی قدرتمند و بدون توقع آنها را یاری دهد، اضافه کرد: تردیدی نیست که حضور ایران در منطقه باعث امنیت و آرامش شده است.
رئیس ستاد بزرگداشت یومالله سیزده آبان در استان البرز تصریح کرد: امروز ایران بهعنوان یک نماد صلح و آرامش در دنیا شناختهشده و تاریخ ایران نشان داده این کشور تعرض و تجاوزی به کشوری نداشته اما همواره از خاک خود دفاع کرده و سعی و تلاش مردمان بر این بوده اجازه ندهند دشمنان چشم طمعی بر این مرزوبوم داشته باشند.
حجتالاسلام روحی یزدی گفت: انقلابی بودن و بصیرت نسبت به نفوذ ازجمله مواردی است که باید جدی گرفته شود؛ برخی بحث نفوذ را جدی نمیگیرند درحالیکه آثار نفوذ را بهخوبی شاهد هستیم.
وی با تأکید بر اینکه افرادی که به نفع دشمن کار میکنند شناساییشده اما این بدین معنی نیست که در آینده عامل نفوذی نخواهیم داشت، گفت: پیشرفت و دستاوردهای هستهای بهانه است چراکه دشمنان؛ نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار دادهاند اما این حکومت با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و اتحاد ملی پابرجا باقی خواهد ماند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با تأکید بر اینکه بصیرت افزایی جامعه ایرانی یکی از نکاتی است که باید موردتوجه قرار گیرد، گفت: اگر ایران جایگاهی در دنیا پیداکرده به سبب انقلابی بودن نظام است.
راهاندازی رادیو مدرسه در البرز
رئیس ستاد بزرگداشت یومالله سیزده آبان در استان البرز افزود: مراسم سیزده آبان امسال از ساعت ۹ در استان البرز شروع و تا ساعت ۱۱ ادامه دارد، این مراسم در مرکز استان البرز از میدان توحید به سمت سهراه امامزاده حسن (ع) آغاز و تا مصلی کرج ادامه پیدا میکند.
وی با تأکید بر اینکه در مصلی ویژهبرنامههایی تدارک دیدهشده و دانش آموزان در این مراسم نقشآفرینی خواهند کرد، تصریح کرد: جانمایی غرفههای فرهنگی و مسابقات نقاشی و شعارنویسی همچنین برپایی خیمههای نمادین از خیمههای اربعین در این مراسم انجام میگیرد.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای تحلیلی در مراکز علمی، ادامه داد: راهاندازی رادیو مدرسه و کرسیهای آزاداندیشی به مدت سه روز توسط آموزشوپرورش انجام میشود.
رئیس ستاد بزرگداشت یومالله سیزده آبان در استان البرز به برگزاری مراسم یادبود شهید فهمیده اشاره کرد و گفت: سخنرانی این مراسم توسط آیتالله شیرازی نماینده ولیفقیه در سپاه قدس برگزار میشود.
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