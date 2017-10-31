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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

محبی در گفتگو با مهر:

یداله از تمرینات همیشگی دور شده بود/استارت او از قهرمانی کشور است

یداله از تمرینات همیشگی دور شده بود/استارت او از قهرمانی کشور است

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه در خصوص شکست برادرزاده خود «یداله محبی» در دیدار فینال برابر حریف روس گفت: یداله به دلیل حضور در میادین متعدد از تمرینات همیشگی دور شده بود.

محمد حسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یداله می تواند همچنان به عنوان یک سنگین وزن کشتی آزاد در عرصه ملی مدعی باشد، گفت: یداله تا پیش از دیدار فینال لیگ کشتی در چندین مصاف بزرگ و مهم بین المللی جهانی و آسیایی حضور داشت و همین موضوع او را از تمرینات همیشگی و منظم دور کرد. به واقع او مثل همیشه تمرین نمی کرد و کمی از شرایط ایده آل فاصله گرفت.

وی تصریح کرد: در دیدار فینال هم بر خلاف ذهنیت بسیاری از اهالی کشتی، مبارزه با حریف سبک تر و عنوان داری مثل «ولادیسلاو بایتسایف» روسی برای یک کشتی گیر سنگین وزن بسیار سخت است. البته او به همان دلیل عدم آمادگی در لحظه آخر این مبارزه، امتیاز از دست داد و شکست خورد.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد ادامه داد: یداله محبی در دیدار نیمه نهایی هم کشتی سخت و سنگینی برابر عبداله قمی گرفت و رد و بدل شدن امتیازات این دیدار به رغم کسب پیروزی، باعث افت روحی و جسمی زیادی برای او شد. با این وجود او نباید دست از تلاش و تمرینات همیشگی خود بردارد و اگر ادعای کسب دوبنده تیم ملی در سنگین وزن را دارد باید بیش از اینها ممارست داشته باشد.

محبی در پایان اظهار داشت: یداله بعد از دیدار فینال لیگ به کرمانشاه بازگشت و فعلا تمرینات خود را بطور جدی در این شهر پیگیری می کند. امیدوارم او بتواند همچون همیشه به عنوان یکی از مدعیان اصلی وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد مطرح باشد. ضمن اینکه رقابتهای قهرمانی کشور هم در راه است و او می تواند بازگشت خوبی در این مسابقات داشته باشد.

کد مطلب 4130100

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