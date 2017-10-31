به گزارش خبرنگار مهر، سعید قریشی صبح امروز در جلسه هم‌اندیشی کتابداران شهرستان مهریز به منظور برگزاری برنامه های هفته کتاب و کتابخوانی ضمن تشریح برنامه های این هفته اظهار داشت: باید تلاش خود را بر شناساندن هرچه بیشتر کتابخانه‌ها به مردم و جذب آنان متمرکز کنیم.

وی افزود: باید با بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادهای کتابداران و مسئولان کتابخانه ها، برنامه‌های متنوع و مفیدی در قالب‌های مختلف طراحی شود.

قریشی با برشمردن برخی از این برنامه‌ها بیان کرد: برگزاری نشست کتاب‌خوان ویژه سربازان، نقد و رونمایی کتاب «طرب‌سرای محبت»، همایش دوچرخه‌سواری با شعار «کتاب، کتابخوانی و سلامت»، اجرای قصه‌گویی و نمایش خلاق در کتابخانه‌ها، برگزاری اختتامیه مسابقه کتابخوانی محرم از کتاب «اشک باید رازدار باشد» و ... از جمله این برنامه‌ها است.

برگزاری نشست‌های کتابخوان مدرسه‌ای در مهریز

وی ادامه داد: معرفی سلسه آثار علی سالک با همکاری اداره تبلیغات اسلامی، برگزاری نمایشگاه کتاب با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، بازدید مدارس، برگزاری نشست‌های کتاب‌خوان مدرسه‌ای همچنین برگزاری نشست کتاب‌خوان شوراهای اسلامی روستا، بخشی از برنامه‌های کتابخانه‌های عمومی شهرستان مهریز در ایام هفته بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار است.

معرفی کتاب در حوزه سلامت

زهرا دهقانی‌زاده، مسئول کتابخانه عمومی مسجد امام حسین(ع) نیز در این نشست، کتاب «۵۰ نکته برای حفظ تندرستی» را در حوزه سلامت معرفی کرد.

در حاشیه این جلسه و با حضور بخشدار مرکزی و شهردار مهریز و رئیس ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و تبلیغات اسلامی شهرستان، فراخوان چهارمین جشنواره کشوری روستاها و عشایر دوستدار کتاب و معرفی پایتخت کتاب ایران تشریح شد.

مسئولان و کتابداران طرح‌های ابتکاری خود را برای ترویج کتابخوانی ارائه دهند

مهدی دهقان‌زاده، بخشدار مرکزی مهریز با تأکید بر اهمیت موضوع کتابخوانی و ترویج آن در روستاها، از مسئولان و کتابداران روستایی خواست طرح‌ها و ایده‌های ابتکاری و فعالیت های ترویجی و فرهنگی اجرا شده مرتبط با کتاب خوانی را به دبیرخانه جشنواره در شهرستان مهریز ارسال کنند.

وی قول مساعد داد از از ایده‌های جذاب توسط سوی بخشداری حمایت مادی و معنوی صورت پذیرد و از بهترین طرح در سطح شهرستان تقدیر شود.

به گزارش مهر، شهرستان مهریز با جمعیتی بالغ بر ۴۵ هزار نفر در ۳۰ کیلومتری مرکز استان یزد واقع شده است.