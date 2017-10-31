اتباع خارجی در سفر اربعین تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دارند

به گزارش خبر نگار مهر ، محمد عجمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگارن اظهارکرد: تمامی اتباع خارجی که به صورت رسمی و با داشتن روادید عازم کشور عراق می شوند از خدمات بیمه ای مانند زائران ایرانی بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به ثبت نام ۲۰ هزار نفر از اتباع خارجی خراسان رضوی متقاضی سفر به اربعین در سامانه های مشخص شده بیان کرد: ثبت نام اتباع برای سفر به اربعین رشد قابل توجهی داشته و اتباع دیگر کشور ها که می خواهند به صورت عبوری از ایران به عراق بروند باید از کشور خود ویزای اربعین را دریافت کنند.

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی تاکید کرد: اتباع خارجی برای سفر به کشور عراق تنها باید از مرز شلمچه خارج شوند و اتباع افغانستانی هم برای ورود به ایران و سفربه عراق باید از مرز دوغارون استفاده کنند.

عجمی بیان کرد: فرآیند ثبت نام اتباع خارجی مقیم خراسان رضوی برای اعزام به کشور عراق و شرکت در مراسم اربعین حسینی از چند ماه پیش اغاز شده ومتقاضیان باید مراحل مختلفی از جمله ارائه درخواست در دفاتر کفالت و ثبت نام در سایت سماح را انجام داده باشند تا مجوز لازم برای خزوج آنها از ایران صادر شود.