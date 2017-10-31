کاربری های آموزشی در ساخت و سازها مورد توجه قرار گیرد

محمد محسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود چهار هزار و ۸۰۰ مدرسه دولتی در استان کرمان اظهار کرد: پراکندگی جمعیت استان کرمان با قرارگیری فضاهای فیزیکی تناسبی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در کنار بحث ساخت و ساز مسکونی باید ایجاد واحدهای خدماتی مورد نیاز از جمله بازار، پارک، مسجد، مدرسه و ... نیز مدنظر قرار گیرد، افزود: متاسفانه می توان به جرات گفت که در شهر کرمان به جز یک نقطه که همزمان با ساخت و ساز مسکونی مدرسه ای هم ساخته شده است؛ در هیچ نقطه ای هیچ فکری توسط شرکت های خصوصی یا دولتی برای ساخت مدرسه نشده است و زمانی به سراغ آموزش و پرورش می آیند که در آن منطقه دیگر حتی زمینی هم برای ایجاد مدرسه وجود ندارد.

محسن بیگی ادامه داد: این شرایط باعث شده است امروز از لحاظ جغرافیایی در برخی مناطق به ویژه در مراکز شهرهای بزرگ تراکم دانش آموزان به شدت افزایش پیدا کند و گاهی نُرم کلاس به حدود ۴۰ نفر می رسد که کار تعلیم و تربیت را دشوار می کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: گاهی اوقات طایفه ها، خانواده ها و اهالی روستاها در برخی مناطق توقعات و انتظاراتی دارند و حاضر به جابجایی فرزاندانشان از یک مدرسه به مدرسه دیگری نیستند و این امر ما را ناچار می کند که کلاس های درس را در کانکس، چادر و کپر برگزار کنیم تا از این طریق دانش آموزی از تحصیل بازنماند.

وی ادامه داد: از حدود چهار هزار و ۸۰۰ مدرسه دولتی استان کرمان نزدیک به ۸۰۰ مدرسه تخریبی است و مدارسی هستند که دارای قدمت بالای ۳۰ سال هستند و از نظر ساختمان و فضای فیزیکی نیاز به تخریب و بازسازی مجدد دارند.

محسن بیگی با اشاره به حضور ۵۸۰ هزار نفر دانش آموز در استان کرمان گفت: گاهی همکاران فرهنگی برای حضور بر سر کار در معرض آسیب و خطر قرار می گیرند چرا که برای رسیدن به مدرسه باید از یک منطقه استان به منطقه ای دیگر بروند.

وی با اشاره به اینکه گاهی فاصله مرکز شهرستان تا برخی روستاها به بیش از ۹۰ کیلومتر می رسد، افزود: معلم باید هر روز بخش زیادی از این مسافت را برای رسیدن به مدرسه طی کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تصریح کرد: به عنوان مثال از مرکز شهر رودبارجنوب تا روستاهای انتهایی این شهرستان بیش از ۱۰۰ کیلومتر فاصله است که بخش زیادی از این مسیر خاکی است و ممکن است در حین رفت و آمد حوادثی برای آنها رخ دهد.

محسن بیگی گفت: سال گذشته حدود ۲۰ نفر از همکاران فرهنگی در بحث تصادفات جان خود را از دست دادند و حدود ۱۲۰ نفر مصدوم هم شدند.