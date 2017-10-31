به گزارش خبرنگار مهر، با حکم علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سلیمان پاک سرشت به عنوان رئیس جدید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور جایگزین محمد امین سازگارنژاد شد.

روزبه کردونی مدیر روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه پاک سرشت عضو هیات علمی دانشگاه است، اظهارکرد: رئیس جدید سازمان فنی و حرفه ای سابقه همکاری با دفتر هیات دولت، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد.

وی همچنین تصریح کرد: وی مجری پروژه ارزیابی و تحلیل مداخله در چالش های حاکمیتی آموزش فنی و حرفه ای نیز بوده اند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی خاطرنشان کرد: رییس جدید سازمان فنی و حرفه ای به مسائل منطقه ای در حوزه فنی و حرفه ای، مسائل، چالش ها و راهبردهای این حوزه اشراف دارند و تمرکز مطالعات سیاستی ایشان در خصوص «تغییرات بازار کسب و کار و فنی و حرفه ای آینده» بوده است.

کردونی در ادامه با اشاره به اینکه سازگارنژاد رئیس سابق سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز در سمت دستیار و مشاور وزیر رفاه بویژه در شورای راهبردی در کنار مجموعه سازمان فنی و حرفه ای حضور خواهند داشت، اعلام کرد: مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید فنی و حرفه ای در هفته جاری برگزار خواهد شد.