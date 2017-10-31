نمایشگاه دستاوردهای پدافند غیرعامل در مازندران گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه پدافند غیرعامل در ساری با اشاره به دستاوردهای پدافند غیرعامل در استان گفت: حساسیت ها و اقدامات خوبی در راستای پدافند غیرعامل در استان انجام شده ومقام معظم رهبری درباره پدافند غیرعامل نیز سفارش هایی داشته اند.

فلاح گفت: پدافند غیرعامل یک اصل است و مختص یک مقطعی از زمان و فعالیت های خاص نیست.

وی تصریح کرد: پدافند غیرعامل باید در همه طرح ها و زمینه ها و حتی فعالیت ها و طرح های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که مهمترین عامل برای پیشبرد امور و سیاست های جهان است مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه های اجرایی و نظارتی، به پدافند غیرعامل در طرح ها توجه شود.

استاندار مازندران گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ساعت آموزش پدافند غیرعامل ارائه شد و این موضوع برای تنویر افکار عمومی بسیار مهم است.

وی خواهان توجه مردم به مقوله پدافند غیرعامل در همه زمینه ها شد.