نخستین تاکسی هوایی خودران ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سازنده نخستین هاوربایک (hoverbike) جهان تصمیم دارد یک تاکسی هوایی خودران با گنجایش ۵ نفر بسازد.

شرکت Hoversurf که هاوربایک های آن اکنون در اختیار پلیس دبی قرار دارد، مشغول ساخت محصولی جدید است.

این هاوربایک، بال هایی دارد که داخل وسیله نقلیه جمع می شوند. علاوه برآن دارای ۵۲ توربین کوچک Venturi است.

به گفته شرکت تولید کننده این وسیله نقلیه از حجم ترافیک شهری می کاهد و راه حلی برای تردد روزانه ساکنان به شمار می رود.

Hoversurf اعلام کرده این هاوربایک به نام «ATAAS» (خدمت حمل و نقل هوایی) سال آینده رونمایی خواهند شد. در این وسیله نقلیه هوایی یک رایانه، سیستم امنیتی و یک سیگنال پهپاد وجود دارد.

همچنین تاکسی هوایی مذکور می تواند تمام وسایل نقلیه پرنده و زمینی را رصد کند و مجهز به نقشه دیجیتالی شهر و جی پی اس است. علاوه بر تمام این موارد ATAAS می تواند در ایستگاه های شارژ الکتریکی زمینی یا یک پمپ بنزین معمولی سوخت خود را تامین کند.