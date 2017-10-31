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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۱

در تئاتر برادوی

۲ قهرمان تنیس بر صحنه تئاتر مسابقه می‌دهند/ تقابل آمریکا و روسیه

۲ قهرمان تنیس بر صحنه تئاتر مسابقه می‌دهند/ تقابل آمریکا و روسیه

نمایش «آخرین مسابقه» نوشته آنا زیگلر با موضوع رقابت ۲ قهرمان تنیس آمریکایی و روسی بر صحنه تئاتر برادوی اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نمایش «آخرین مسابقه» نوشته آنا زیگلر است که آثاری چون «عکس ۵۱» با بازی نیکول کیدمن از این نویسنده تولید و اجرا شده است. «آخرین مسابقه» با موضوع رقابت ۲ قهرمان تنیس آمریکا و روسیه است، با کارگردانی گای تیلور آپچرچ در تئاتر برادوی به صحنه می رود.

«آخرین مسابقه» روایتگر تقابل «تیم» تنیسور پا به سن گذاشته آمریکایی با «سرگی» تنیسور جوان و تشنه پیروزی روسی در مسابقات «اپن» آمریکا است.

در این نمایش ۲ تنیسور در قالب مونولوگ هایی به بررسی اتفاقات و خاطرات خود طی ۱۰ سال گذشته می پردازند و چالش های زندگی و شخصیت خود را مورد بررسی قرار می دهند.

ویلسون بتل، الکس مایکیویکز، ناتالیا پاین و زو وینترز بازیگران نمایش «آخرین مسابقه» هستند.

کد مطلب 4130193
فریبرز دارایی

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