به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، نمایش «آخرین مسابقه» نوشته آنا زیگلر است که آثاری چون «عکس ۵۱» با بازی نیکول کیدمن از این نویسنده تولید و اجرا شده است. «آخرین مسابقه» با موضوع رقابت ۲ قهرمان تنیس آمریکا و روسیه است، با کارگردانی گای تیلور آپچرچ در تئاتر برادوی به صحنه می رود.

«آخرین مسابقه» روایتگر تقابل «تیم» تنیسور پا به سن گذاشته آمریکایی با «سرگی» تنیسور جوان و تشنه پیروزی روسی در مسابقات «اپن» آمریکا است.

در این نمایش ۲ تنیسور در قالب مونولوگ هایی به بررسی اتفاقات و خاطرات خود طی ۱۰ سال گذشته می پردازند و چالش های زندگی و شخصیت خود را مورد بررسی قرار می دهند.

ویلسون بتل، الکس مایکیویکز، ناتالیا پاین و زو وینترز بازیگران نمایش «آخرین مسابقه» هستند.