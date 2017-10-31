سطح زیر کشت زعفران در زرند ۲ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح سه شنبه در حاشیه سفر به شهرستان های زرند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از آنجا که سطح زیر کشت زعفران در زرند طی چهار سال گذشته دو برابر شده است و به ۳۲۰ هکتار رسیده، طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در این شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ما نتوانستیم طی ۴۰ سال گذشته همانند نیاکانمان از منابع آب با احداث قنوات استفاده کنیم، افزود: با توجه به کمبود آب در استان باید به سمت تولیدات پربازده با نیاز آبی کم برویم.

‌ استاندار کرمان تصریح کرد: عملکرد جهاد کشاورزی با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان خوب بوده است اما باید در طرح همیاران آب از طریق مسدود کردن چاه های غیرمجاز و نصب کنتور هوشمند همکاری کند.

وی ادامه داد: جهاد کشاورزی و کشاورزان باید با تولید محصولات پربازده در راستای کاهش مصرف آب و جلوگیری از مهاجرت روستایان به شهر کوشش کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت به وظیفه مالی خود در حوزه کشاورزی عمل می کند، گفت: کشاورزان استان به سطحی از عقل گرایی رسیدند به گونه ای که با تغییر الگوی کشت در استان محصولات کم آبی مانند زعفران می کاریم که تنها در زمستان در سه نوبت آبیاری می شود.

وی با تاکید یه اینکه در شهرستان زرند از اراضی زیر سطح کشت یک هزار و ۹۲۰ کیلوگرم زعفران برداشت می شود، یادآور شد: از هر هکتار شش کیلوگرم زعفران برداشت می شود که می تواند برای ۱۰۰ نفر اشتغال زایی ایجاد شود و این در حالی است که هم اکنون ۳۰ هزار نفر در این زمینه مشغول به کار هستند.