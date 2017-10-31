صدور بیش از یک میلیون کارت ملی هوشمند برای شهروندان گیلانی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم روحانی فر صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اتمام اعتبار کارت های ملی قدیمی تا پایان سال جاری، اظهار کرد:شهروندان هرچه سریعتر برای دریافت کارت های ملی هوشمند اقدام کنند.

وی افزود: ۲۳ اداره ثبت احوال، ۲۵ دفتر پستی و ۴۲ دفتر پیشخوان دولت در استان گیلان برای ارائه خدمات در زمینه کارت ملی هوشمند فعال هستند.

مدیرکل ثبت احوال گیلان خاطرنشان کرد : از دو میلیون و ۵۳۰ هزار نفر گیلانی دو میلیون و ۸۰ هزار نفر از این افراد واجد شرایط دریافت کارت ملی هوشمند هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد تاکنون ۵۲ درصد معادل یک میلیون و ۷۵ هزار نفر از واجدان شرایط کارت ملی هوشمند در گیلان کارت ملی خود را گرفته اند.

روحانی فر با بیان اینکه ۴۸درصد باقی مانده واجدان شرایط دریافت کارت ملی هوشمند فقط تا پایان امسال مهلت دارند تا کارت های جدید ملی را دریافت کنند ، تصریح کرد: هزینه صدور هر کارت ملی هوشمند ۳۱۰ هزار ریال است.