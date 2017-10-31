آلودگی هوا مدارس هفت شهرستان کردستان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به علت وقوع پدیده گرد و غبار و بالا بودن غلظت آلایندگی هوای استان، مدارس هفت شهرستان کردستان در نوبت بعد از ظهر امروز سه شنبه ۹ آبان تعطیل شد.

بر اساس تصمیم مدیریت بحران استان کلیه مدارس شهرستانهای سنندج، سقز، مریوان، سرو آباد، کامیاران، دهگلان و بانه در نوبت بعد از ظهر امروز سه شنبه ۹ آبان ۹۶ تعطیل می باشد .

علیرضا منتشلو رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان با اعلام این خبر گفت: با توجه به تصمیم مدیریت بحران استان و پایش صورت گرفته از طریق اداره کل محیط زیست کردستان که قبل از ظهر امروز صادر شد به علت پدیده گرد و غبار، ناسالم بودن وضعیت هوا و تاثیر منفی آن بر سلامت افراد به خصوص دانش آموزان، کلیه مدارس نوبت بعد از ظهر شهرستان های سنندج، سقز، مریوان، سرو آباد، کامیاران، دهگلان و بانه در تمامی مقاطع تحصیلی امروز سه شنبه ۹ آبان ماه تعطیل شدند.

از صبح امروز موج جدید آلودگی در استان کردستان به ۹ برابر حد مجاز رسیده است و دید افقی در این استان به کمترین میزان ممکن رسیده است.