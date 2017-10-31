اعلام آخرین وضعیت جوی و ترافیکی مسیرهای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر در آزاد راه قزوین-کرج، از پل استاندارد تا پل فردیس و در ادامه در آزاد راه کرج-تهران از پل فردیس تا گرمدره، ترافیک نیمه سنگینی را شاهد هستیم.

وی در مورد وضعیت جوی راه‌های کشور به وجود پدیده گرد و خاک اشاره کرد و گفت: پدیده گرد و خاک همراه با کاهش دید شدید در محورهای سوسنگرد-چذابه، خرمشهر-شلمچه، اهواز و آبادان در استان خوزستان و محورهای ایلام-مهران و اسلام آباد در استان ایلام، دیده می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با بیان اینکه گرد و خاک همراه با کاهش دید با وضعیت نسبتا بهتر از محورهای اشاره شده، در دو استان کرمانشاه و زنجان نیز دیده می‌شود، گفت: این پدیده در محورهای قصر شیرین-سرپل ذهاب، گیلان غرب و ریخک استان کرمانشاه و همچنین استان‌های زنجان-تبریز، زنجان-میانه، زنجان-بیجار و خدابنده-زنجان نیز مشاهده می‌شود.

رحمانی افزود: سایر راه‌های مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.