به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا دلیری امروز در فستیوال نوآوری های صنعت تجهیززات ورزشی و توانبخشی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: اگر فعالیت ورزشی در کشور نهادینه شود معضلات اجتماعی، بیماریها و هزینههای دولت برای درمان کاهش مییابد.
وی با بیان اینکه اگر نیمنگاهی به حوزه ورزش داشته باشیم، اتفاقات بسیار خوبی رخ خواهد داد، خاطر نشان کرد: دولت، سرمایهگذار و صاحب ایده باید کنار هم قرار گیرند تا بتوان شاهد تجاری سازی ایده ها در این حوزه بود.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمیوفناوری ریاستجمهوری گفت: من به عنوان نماینده دولت اعلام میکنم که بخش مستقلی برای ورزش در نظر خواهیم گرفت.
وی تاکید کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مخترعان و سرمایهگذاران حوزه علوم ورزشی حمایت همهجانبه می کند زیرا این حوزه مرتفعکننده نیازهای معنوی جامعه است و می تواند منبعی درآمدزا باشد.
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