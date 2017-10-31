مسابقات گلبال بانوان کشور در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره رقابت های گلبال رده سنی جوانان و دومین دوره گلبال پیشکسوتان از فردا به مدت ۲ روز در قزوین برگزار می شود.

در رده سنی جوانان هم تیم های تهران، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، خراسان رضوی، کرمان و یزد شرکت دارند و در رده سنی پیشکسوتان تیم های آذربایجان غربی، البرز، تهران، گیلان، مازندران، کردستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قزوین، همدان و یزد با هم رقابت می کنند.

رقابتهای گلبال قهرمانی پیشکسوتان و جوانان بانوان کشور در سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

تیم والیبال شهرداری قزوین فردا به میدان می رود

در نخستین بازی از رقابت های لیگ یک والیبال باشگاه های کشور، تیم شهرداری قزوین نماینده استان، فردا در بازی خارج از خانه برابر شهرداری جوان ارومیه به میدان می رود.

این بازی ساعت ۱۶ در شهر ارومیه برگزار می شود.

حسن ثقفی هدایت تیم استان را بر عهده دارد.

خانه شمشیربازی در قزوین احداث خواهد شد

به گفته دبیر هیئت شمشیربازی استان، با همکاری اداره کل ورزش، سالن آموزشی شمشیربازی در شهر قزوین احداث می شود.

مهدی چگینی گفت: این سالن در مجموعه ورزشی غدیر و در طبقه فوقانی سالن ورزشی حجاب بعنوان دفتر هیات و محل کلاس های آموزشی طی ماه آینده راه اندازی می شود.

هیئت شمشیربازی استان، آخرین هیئت ورزشی است که در استان راه اندازی شده و به صورت سرپرستی اداره می شود.

قهرمانان سوارکار و بسکتبال در قزوین تجلیل شدند

در مراسمی از سوارکاران و بسکتبالیست ملی پوش استان که در رقابت های آسیایی و ملی حضور موفق داشتند، تجلیل شد.

در مراسم استقبال از فاطمه آقازادگان قزوینی ملی پوش بسکتبال استان و محمد حسین ژاله، سورن احسانی فاخر و پرنیان خضر حیدری سه سوارکار استان تجلیل شد.

آقازادگان در رقابت های دسته دو نوجوانان آسیا به همراه تیم ملی عنوان چهارم را کسب کرد.

ژاله، احسانی فاخر و خضر حیدری هم مهر ماه در رقابت های قهرمانی کشور پرش با اسب شرکت کردند.

این مراسم ظهر امروز در محل اداره کل ورزش وجوانان استان برگزار شد.