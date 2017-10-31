پوستر ۲۷ سالگی نمایش خورشید کاروان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر بیست و هفت سالگی نمایش «خورشید کاروان» شامگاه ۹ آبان با حضور مهدی متوسلی مدیرعامل موسسه فرهنگی فدک، محمود فرهنگ کارگردان و سایر بازیگران و عوامل اصلی این نمایش رونمایی گردید.

نمایش «خورشید کاروان» کاری از موسسه فرهنگی هنری فدک است که در بیست و هفتمین سال اجرای متوالی خود به میزبانی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و مساعدت مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ۱۵ تا ۲۸ آبان در تالار اندیشه حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران همه روزه از ساعت ۲۰ روی صحنه خواهد رفت.

این اثر ملی بر اساس نمایش هیهات شاهکار زنده یاد ابوباسم حیادار و با بازنویسی مهدی متوسلی است که در بیست و هفتمین سال اجرای خود شاهد نقش آفرینی جلیل فرجاد، فرهاد بشارتی، کرامت رودساز، اسدالله بابایی، مهدی امینی و کارگردانی محمود فرهنگ و همچنین گروه همسرایی به سرپرستی محمد سراج است.

«خورشید کاروان» با بهره گیری از داستان مشهور دیر راهب به واقعه پس از عاشورا می‌پردازد که تاکنون در سالیان متوالی اجراهای خود در شهرهای مختلف کشور و همچنین اجراهای کشورهای دیگر نظیر انگلیس، هلند و امارات میزبان قریب به یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از علاقه‌مندان اهل بیت (ع) بوده است و عنوان یکی از پرمخاطب ترین نمایش های تاریخ کشور را کسب نموده است.