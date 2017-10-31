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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

مدیرعامل شرکت حمل کانتینری کشتیرانی خبر داد؛

بهشاد فردا به چابهار می‌رسد/بهره‌برداری از طرح توسعه بندر چابهار

بهشاد فردا به چابهار می‌رسد/بهره‌برداری از طرح توسعه بندر چابهار

مدیرعامل شرکت حمل کانتینری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: کشتی حامل محموله گندم ارسالی هند به افغانستان در تاریخ دهم آبانماه جاری در بندر چابهار پهلو می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی، کاپیتان حمزه کشاورز با تاکید بر اینکه شرکت متبوعش به دنبال فعال سازی و تقویت کریدور شرق است، اظهار داشت: کشتی بهشاد از شناورهای شرکت حمل کانتینر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طی دو روز آینده از مبدا هند در بندر چابهار پهلوگیری خواهد کرد.

وی حجم بار کشتی یاد شده را ۶۴۵ کانتینر ۲۰ فوتی اعلام کرد و افزود: کشتی بهشاد از مبدا بندر کاندلای هند بخشی از حجم یک میلیون سیصد هزار تنی گندم ارسالی از هند به مقصد افغانستان را به بندر چابهار حمل می کند که پس از تخلیه در بندر، "شرکت دیبارخ" حمل زمینی محموله به مقصد افغانستان را بر عهده دارد.

لازم به توضیح است، با ورود کشتی بهشاد به بندر چابهار، بهره برداری از طرح توسعه بندر شهید بهشتی به شکل رسمی آغاز خواهد شد.  

کد مطلب 4130364
فرشته رفیعی

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