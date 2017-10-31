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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

راه اندازی ۲۵ موکب برای اربعین حسینی/صدور ۹ هزار ویزا تاکنون

راه اندازی ۲۵ موکب برای اربعین حسینی/صدور ۹ هزار ویزا تاکنون

یاسوج- معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: راه اندازی ۲۵ موکب توسط استان در راستای خدمات رسانی به زائرین اربعین حسینی محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های اربعین افزود: از این تعداد موکب بخشی در استان و تا نزدیکی مرز شلمچه و تعدادی در کشور عراق قرار گرفته اند.

محمدی ابراز داشت: در این موکب ها، یک هزارو ۴۵۰ خادم به صورت تمام وقت به زائرین خدمات رسانی می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار از ثبت نام ۱۰ هزارو ۵۸۹ نفر تاکنون برای اربعین حسینی خبر داد و افزود: برای ۹ هزارو ۹۴ نفر ویزا صادر شده است.

محمدی گفت: باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم تا در این حرکت بزرگ جهادی نقش مناسبی را ایفا کنیم.

وی افزود: استفاده از تمام ظرفیت ها برای تحکیم نهضت بزرگ و انسان ساز عاشورا ضروری است.

محمدی خاطرنشان کرد: امروز این موضوع یک فرصت، امتحان و توفیق برای مدیران است و باید در این راه تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

وی افزود: این کار بزرگ جنبه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد و  ترویج فرهنگ عاشورا و تلاش برای برگزاری هرچه بهتر و خدمات رسانی بهتر به زائرین ضروری است.

کد مطلب 4130383

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