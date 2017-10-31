راه اندازی ۲۵ موکب برای اربعین حسینی/صدور ۹ هزار ویزا تاکنون

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های اربعین افزود: از این تعداد موکب بخشی در استان و تا نزدیکی مرز شلمچه و تعدادی در کشور عراق قرار گرفته اند.

محمدی ابراز داشت: در این موکب ها، یک هزارو ۴۵۰ خادم به صورت تمام وقت به زائرین خدمات رسانی می کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار از ثبت نام ۱۰ هزارو ۵۸۹ نفر تاکنون برای اربعین حسینی خبر داد و افزود: برای ۹ هزارو ۹۴ نفر ویزا صادر شده است.

محمدی گفت: باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم تا در این حرکت بزرگ جهادی نقش مناسبی را ایفا کنیم.

وی افزود: استفاده از تمام ظرفیت ها برای تحکیم نهضت بزرگ و انسان ساز عاشورا ضروری است.

محمدی خاطرنشان کرد: امروز این موضوع یک فرصت، امتحان و توفیق برای مدیران است و باید در این راه تمام تلاش خود را به کار بگیرند.

وی افزود: این کار بزرگ جنبه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد و ترویج فرهنگ عاشورا و تلاش برای برگزاری هرچه بهتر و خدمات رسانی بهتر به زائرین ضروری است.