دستگیری یک زائر ایرانی بدون مدارک قانونی در کربلا

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار حیدری در سخنانی با اشاره به اینکه تا صبح امروز یک میلیون و ۸۳۰ هزار روادید اربعین صادر شده است، اظهار داشت: از امروز دیگر وارد فاز عملیاتی و اجرایی کار شده ایم و روی تردد روان در مرزهای مهران و شلمچه و چذابه تمرکز کرده ایم.

وی با بیان اینکه تردد در مرزهای ۳ گانه روان است، تصریح کرد: گزارشی داشتیم از اینکه افرادی بدون گذرنامه به مرزها مخصوصا مرز مهران مراجعه می کنند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین یادآور شد: همه این افراد برگشت داده می شوند و زائران از مراجعه به مرزها بدون داشتن مدارک خودداری کنند.

حیدری با بیان اینکه با موارد اندکی که به هر صورت تردد کرده اند نیز به شدت برخورد شده است، تصریح کرد: امروز از طریق کنسولی ما در کربلا گزارش شده که ماموران عراق یک زائر بدون مدارک قانونی را دستگیر کرده اند و برخورد هم داشته اند؛ لذا توصیه و تاکید می کنیم از مراجعه بدون ویزا خودداری شود.

وی در رابطه با مرز خسروی نیز گفت: مرز خسروی شرایط گذشته را دارد و فعلا طرف عراقی مرز را باز نکرده و ماهم منتظریم؛ زائران این مرز فعلا به سمت مرز مهران و دیگر مرزها بروند.