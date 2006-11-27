مالزی خواستار رفع تبعیض هسته ای علیه کشورهای اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری برناما، دکتر"جمال الدین جاریس" در مجمع همکاری های هسته ای گفت که کشورهای اسلامی از تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز بهره می جویند و نباید این کشورها را در مورد استفاده از انرژی اتمی صلح آمیزمتهم کرد.

وزیر تکنولوژی و نوآوری مالزی که کشورش یکی از کشورهای پیشرفته اسلامی است امروز دوشنبه گفت: ما باید به حق طبیعی کشورهای اسلامی برای استفاده از فناوریهای جدید برای مقاصد صلح آمیز احترام بگذاریم.

جمال الدین جاریس افزود : ما اخیراً متوجه شد ه ایم که در برخی از مطبوعات جهان یک نوع سوء تعبیر عمدی در مورد کاربرد انرژی هسته ای توسط کشورهای اسلامی برای تولید برق وجود دارد.

وی که در افتتاحیه هفتمین نشست وزیران مجمع همکاری های هسته ای در آسیا گفتگو می کرد افزود : " چنین نگرش و رویکردی آنهم بر اساس چهره مذهبی کشورها ، بسیار باعث تاسف است و باید با آن به درستی برخورد کرد تا مبادا این امر سبب شود که پیمان منع تکثیر تسلیحات هسته ای بیشتر تضعیف شود".

در این نشست وزرای علوم و تکنولوژی از کشورهای آسیایی شامل ژاپن ، چین، اندونزی، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام ، بنگلادش، و همینطور استرالیا حضور داشتند.

جاریس همچنین با مهم خواندن تکنولوژی هسته ای برای توسعه کشورهای اسلامی گفت که نباید از دستیابی این کشورها به این نوآوری ممانعت بعمل آید.

وی در این نشست سه روزه که شنبه آغاز شد اضافه کرد که دولت مالزی هنوز تصمیمی برای استفاده از تکنولوژی هسته ای نگرفته است اما در عین حال یادآور شد ، در صورتیکه قیمت های سوخت و برق سیر سعودی داشته باشد مالزی آماده است تا استفاده از این نوع تکنولوژی را مورد بررسی قرار دهد.

هدف از این نشست را این وزیر مالزیایی ، همکاری کشورهای آسیایی و افزایش دانش استقفاده از تکنولوژی به عنوان یک منبع تولید برق اعلام کرد.