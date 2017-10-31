به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «آساهی» ژاپن از احتمال فوت دستکم ۲۰۰ کارگر بر اثر ریزش تونل در سایت هستهای کره شمالی خبر داد.
گفته میشود این تونل که کار ساخت آن هنوز تمام نشده بود در سایت هسته ای «پونگی-ری» قرار داشته و در مرحله اول ریزش حدود ۱۰۰ کارگر در آن مشغول کار بودهاند. این در حالی است که دومین ریزش در حالی اتفاق افتاد که حدود ۱۰۰ کارگر دیگر برای کمکرسانی به کارگران گرفتار در زیر آوار، به محل حادثه رفته بودند.
گفتنی است کارشناسان پیشتر درباره استهلاک سایت پونگی- ری از بابت ۶ آزمایش هستهای که در آن انجام شده، هشدار داده بودند.
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