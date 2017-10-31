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۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۳۳

ریزش تونل در سایت هسته‎ای کره شمالی/ احتمال مرگ ۲۰۰ کارگر

ریزش تونل در سایت هسته‎ای کره شمالی/ احتمال مرگ ۲۰۰ کارگر

ریزش تونل در سایت هسته‎ای کره شمالی که طی ۲ مرحله اتفاق افتاد، حدود ۲۰۰ کارگر را در زیر آوار دفن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی «آساهی» ژاپن از احتمال فوت دست‌کم ۲۰۰ کارگر بر اثر ریزش تونل در سایت هسته‌ای کره شمالی خبر داد.

گفته می‌شود این تونل که کار ساخت آن هنوز تمام نشده بود در سایت هسته ای «پونگی-ری» قرار داشته و در مرحله اول ریزش حدود ۱۰۰ کارگر در آن مشغول کار بوده‌اند. این در حالی است که دومین ریزش در حالی اتفاق افتاد که حدود ۱۰۰ کارگر دیگر برای کمک‌رسانی به کارگران گرفتار در زیر آوار، به محل حادثه رفته بودند.

گفتنی است کارشناسان پیشتر درباره استهلاک سایت پونگی- ری از بابت ۶ آزمایش هسته‌ای که در آن انجام شده، هشدار داده بودند.

کد مطلب 4130456
مریم خرمایی

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