گروه 5 نفره جبهه پیروان با طیف حامیان دولت و قالیباف در حال مذاکره هستند

سیدکمال سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب، افزود: درست است که جبهه پیروان خط امام و رهبری لیست انتخاباتی خود را برای انتخابات شوراها تکمیل نموده است، اما فکر می کنیم بین گروههای اصولگرا تعامل وجود دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون مذاکراتی با گروههای اصولگرا برای دستیبابی به یک لیست واحد انجام شده است، اظهار داشت: مذاکرات دیگری نیز در حال انجام است و تا 6 روز آینده نتیجه نهایی فهرست های انتخاباتی مشخص خواهد شد.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: سایر گروههای اصولگرا نیز به این نکته رسیده اند که پراکندگی لیست ها باعث شکستن آراء خواهد شد و اکنون برای رسیدن به یک فهرست واحد جهت تجمیع آراء در انتخابات پیش رو تلاش می کنند.

سجادی با تاکید بر اینکه تاکنون علائم خوبی در خصوص ارائه فهرست واحد اصولگرایان در انتخابات شوراها دریافت کرده ایم، گفت: در بین گروه های اصولگرا مشترکات زیادی وجود دارد و امیدواریم در نهایت لیست های متعدد به یک لیست واحد منجر شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ستادهای انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات آتی فعال هستند.

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص استعفای غفوری فرد از ریاست ستاد انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز گفت: در این خصوص اطلاع دقیقی ندارم، اما بدلیل اینکه وی کاندیدای انتخابات میاندوره ای مجلس شورای اسلامی هم است، به لحاظ زمانی شاید نتواند به فعالیت های خود در ستاد ادامه داد لذا در حال حاضر غلامحسن امیری قائم مقام جامعه اسلامی مهندسین ستاد انتخابات جبهه پیروان خط امام و رهبری را اداره می کند.