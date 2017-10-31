معلولان بهترین مشاور و ایده پرداز برای مدیران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی روز سه شنبه در جلسه کارگروه اجتناعی و فرهنگی استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در اوایل انقلاب بحران مدرسه سازی داشتیم و یک دهه دیگر با بحران جامعه سالمندی مواجهیم که بسیاری از آنها معلول خواهند بود و اگر از امروز برای تامین نیازهای آنها اقدام نکنیم فردا با بحران ها و معضلات جدی روبرو خواهیم شد.

وی افزود: متاسفانه در آمارها گفته می‌شود یک درصد جمعیت کشور را معلولان تشکیل می دهند و به همین دلیل بودجه‌های اختصاص یافته به این جمعیت بسیار ناچیز است و جوابگوی نیازها نیست در حالیکه بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور را معلولان تشکیل می دهند که بخشی از آن ناشی از سوانح است.

موسوی گفت: معلولیت به عنوان یک مانع برای فعالیتهای ما نیست زیرا ما معلولان باور داریم این وضعیت یک هدیه خدایی است و اگر در برخی موارد با محدودیت مواجهیم اما از نظر فکر و اندیشه و تصمیم گیری ظرفیت های بسیار بالایی داریم.

رئیس کانون توانا در استان قزوین تصریح کرد: معلولان می‌توانند مشاغل فکری جامعه را براحتی برعهده بگیرند و در توسعه پایدار نقش مهمی داشته باشند لذا از مدیران انتظار داریم بستر استفاده از فکر و اندیشه معلولان را برای کمک به مدیریت های خودشان مهیا کنند.

این کارآفرین نمونه استان قزوین اضافه کرد: توسعه پایدار با حضور معلولان می‌توانند تسریع شود به شرط آنکه مدیران و مسئولان و تصمیم گیران موضوع معلولان را جدی بگیرند.

وی افزود: واحد تولیدی ایجاد شده در قزوین که تمامی آن با کمک معلولان اداره می شود نشان داده ما در کارهای اقتصادی دنبال سود محوری نبودیم بلکه با نگاه برکت محوری و با لطف الهی در این زمینه نیز موفق عمل کردیم.

رئیس کانون توانا یادآورشد: در عصر تکنولوژی واحد تولیدی ویژه معلولان که همه کارهای آن با دست انجام میشود توانسته بدون کمک دولت و هیچگونه بحرانی زمینه اشتغال صدها کارگر معلول را فراهم کند و در اقتصاد نیز موفق باشد که بیانگر مدیریت توانمند توسط معلولان است.

وی یادآورشد: در حال حاضر لایحه اصلاح جامع معلولان در کمیسیون اجتماعی مجلس در دست بررسی است که امیدواریم نمایندگان برای تصویب آن اقدام کنند.

این کارآفرین نمونه کشور اضافه کرد: مناسب سازی معابر برای معلولان در این قانون دیده شده اما متاسفانه تاکنون معطل مانده است که باید مورد توجه و اجرا قرار گیرد.

جامعه معلولان ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد

موسوی اظهارداشت: جامعه معلولان کشور و استان بیش از ۱۰ درصد است و امیدواریم در اختصاص بودجه به این جمعیت توجه بیشتری شود و متناسب با آن اعتبارات لازم اختصاص داده شود تا بتوان نیازها را پاسخ گفت.

وی گفت: در حوزه معلولان قانون های حمایتی نداریم و به اندازه یک یوزپلنگ ایرانی هم مورد توجه قرار نمی گیرم زیرا مسئولان کشور با مراقبت‌های شدید کاری کرده اند تا یک یوز ایرانی بتواند در بهترین شرایط زاد و ولد داشته باشد و ادامه حیات دهند اما تولید کننده ایرانی با هزاران مشکل و پیچ و خم‌های اداری به سختی ادامه حیات می دهد اما مورد حمایت جدی قرار نمی گیرد.

موسوی تصریح کرد: کاش به معلولان هم مانند یک یوز ایرانی توجه می شد و ما نیز مورد حمایت قرار می گرفتیم تا توانمندی های خود را ثابت کرده و در توسعه کشور و استان نقش بیشتری ایفا کنیم.