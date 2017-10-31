فعالیت آموزشی پردیس ارس دانشگاه تهران از سر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی ارس این دانشگاه با اخذ مجوزهای لازم، فعالیت آموزشی خود را در منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس، از مهر ۹۶ با پذیرش دانشجو در هفت رشته در مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته در مقطع دکتری از سر گرفت.

در این پردیس پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری و شیوه‌نامه (بدون آزمون) در هفت رشته و پذیرش در مقطع دکتری این پردیس از طریق شیوه‌نامه در سه رشته صورت گرفت.

در کنار فعالیت‌های آموزشی پردیس ارس در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، فعالیت‌های پژوهشی، مشاوره‌ای و آموزش‌های کوتاه‌مدت نیز در قالب «موسسه فناوری و نوآوری ارس» با مشارکت منطقه آزاد آغاز شده است.

پس از حدود سه سال توقف در روند جذب دانشجو در پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس، با انعقاد تفاهم‌نامه جدید و توافقات صورت‌ گرفته با دبیرخانه شورای مناطق آزاد کشور، سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس و دانشگاه تهران و با تاکید بر نهایی‌شدن تفاهم های به‌عمل آمده با پیگیری‌های مجدانه پردیس، مبتنی بر توسعه کیفی و کمی فعالیت‌های علمی، این مجموعه فعالیت آموزشی خود را از مهر ماه سال ۹۶ ارتقا بخشید.