به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی در سخنانی با اشاره به اینکه ۴ قرارگاه را در مرزهای کشور فعال کرده ایم، اظهار داشت: باتوجه به آلودگی هوا نیز یک میلیون ماسک را تهیه کرده ایم تا در اختیار زائران قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه البته زائران ماسک همراه خود داشته باشند، افزود: ماسک های تهیه شده از سوی هلال احمر را برای مواقع اضطراری پیش بینی کرده ایم.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با بیان اینکه ۵ فروند بالگرد نیز در مرزها مستقر هستند، تصریح کرد: ۹۷ پایگاه در قرارگاه های سه استان مرزی ایلام، کرمانشاه و خوزستان فعال هستند.

سلیمی از راه اندازی ۲ اردوگاه اضطراری خبر داد و گفت: این اردوگاه ها با ظرفیت ۵ و ۲ هزار نفره به مردم خدمات رسانی می کنند.

وی با اشاره به اینکه در کشور عراق هم پایگاه هایی را راه اندازی کرده ایم، ادامه داد: ۹ پایگاه در نجف، ۱۰ پایگاه در مسیر نجف به کربلا و ۸ پایگاه در کربلا راه اندازی شده که ۳ مورد از آنها شبانه روزی است.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر یادآور شد: در کاظمین و سامرا نیز به ترتیب ۳ و ۲ پایگاه امدادی استقرار یافته است.