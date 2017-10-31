۱۱ زخمی در حملات خمپاره ای گروههای مسلح به برخی مناطق دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اعلام کرد: بر اثر حملات موشکی و خمپاره ای گروههای مسلح به خیابان الامین در شهر دمشق ۵ غیر نظامی زخمی شدند.

از سوی دیگر گروههای مسلح در غوطه شرقی دمشق محله های الشاغور و العباسیین در شهر دمشق را هدف قرار دادند که بر اثر آن ۶ نفر زخمی شدند.

یک منبع وابسته به پلیس دمشق اعلام کرد: گروههای مسلح در غوطه شرقی دمشق ظهر امروز(به وقت محلی) محله الشاغور و العباسیین را هدف قرار دادند. این گروهها مناطق کاهش تنش را نقض کردند. بر اثر این حملات خساراتی به منازل و اماکن تجاری وارد شد.

این در حالی است که قبلا در جریان حملات خمپاره ای گروههای مسلح به محله های ابن عساکر، الدویلعه و الزبلطانی در شهر دمشق و شهر جرمانا یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شده بودند.

از زمان ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه، گروههای مسلح بارها آنرا با حملاتی که به دمشق و حومه آن انجام داده اند، نقض کرده اند.