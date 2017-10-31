  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

۱۱ زخمی در حملات خمپاره ای گروههای مسلح به برخی مناطق دمشق

۱۱ زخمی در حملات خمپاره ای گروههای مسلح به برخی مناطق دمشق

منابع سوری از حملات خمپاره ای گروههای مسلح به برخی مناطق دمشق پایتخت این کشور و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تلویزیون سوریه اعلام کرد: بر اثر حملات موشکی و خمپاره ای گروههای مسلح به خیابان الامین در شهر دمشق ۵ غیر نظامی زخمی شدند.

از سوی دیگر گروههای مسلح در غوطه شرقی دمشق محله های الشاغور و العباسیین در شهر دمشق را هدف قرار دادند که بر اثر آن ۶ نفر زخمی شدند.

یک منبع وابسته به پلیس دمشق اعلام کرد: گروههای مسلح در غوطه شرقی دمشق ظهر امروز(به وقت محلی) محله الشاغور و العباسیین را هدف قرار دادند. این گروهها مناطق کاهش تنش را نقض کردند. بر اثر این حملات خساراتی به منازل و اماکن تجاری وارد شد.

این در حالی است که قبلا در جریان حملات خمپاره ای گروههای مسلح به محله های ابن عساکر، الدویلعه و الزبلطانی در شهر دمشق و شهر جرمانا یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شده بودند.

از زمان ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه، گروههای مسلح بارها آنرا با حملاتی که به دمشق و حومه آن انجام داده اند، نقض کرده اند.

کد مطلب 4130629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها