این ربات راحتی صندلی خودرو را می سنجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت خودروسای فورد دستگاه جدیدی ساخته که به مهندسان کمک می کند صندلی های راحت تری بسازند و علاوه بر آن تغییر شکل صندلی پس از ۱۰ سال استفاده از خودرو را بررسی کنند.

در حقیقت این شرکت رباتی ساخته که به مهندسان شرکت کمک می کند تا میزان فرسودگی صندلی خودروها را پس از ۱۰ سال رانندگی آزمایش کنند.

این ربات می تواند به مدت سه هفته ۲۵ هزار بار روی صندلی خودرو بنشیند و تاثیر دهه ها استفاده از صندلی خودرو بر بدن راننده را بسنجد.

ربات مذکور نخست برای آزمایش راحتی صندلی های فورد فیستا به کار رفت و اکنون برای آزمایش تمام خودروهای اروپایی فورد به کار می رود.

شرکت در بیانیه ای می نویسد: رباتی ساخته شده تا مانند راننده روی صندلی بنشیند و نحوه نشستن راننده و مسافر در صندلی های خودرو را شبیه سازی کند.