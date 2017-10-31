جشنواره درون دانشگاهی حرکت در قزوین به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسامی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره حرکت در دانشگاه ها اظهار کرد:شما دانشجویان مهمترین دوران زندگی و سرمایه ارزشمند عمر خود را در دانشگاه سپری می کنید و بسیاری از دانشجویان متوجه گذر این ایام نیستند و باید این دوران را غنیمت شمرده و فعالیت های فوق برنامه در کنار رشته تحصیلی خود را برای ورود به جامعه و کسب و کار آماده کنید.

وی افزود: زندگی امروزی پیچیده شده و لازم است در کنار کسب تخصص در رشته تحصیلی در زمینه های فرهنگی، هنری و سیاسی خود را تقویت کنید.

حسامی جشنواره حرکت را زمینه بسیار خوبی برای ارائه ایده ها و دستاوردهای انجمن های علمی دانست و گفت: جشنواره حرکت یک بهانه است برای ورود به جامعه که فعالیتی مناسب با رشته خود داشته باشید و تمام تلاش ما نیز در این حوزه بر این است که زمینه این فعالیت ها را برای شما فراهم کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با اعلام آمادگی و حمایت ریاست دانشگاه از همه فعالیت های فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه اظهار داشت: در این دوره در زمینه های مختلف فعالیت های فرهنگی، هنری و علمی فعال و تنوع فعالیت داشته باشید.

در ادامه فریدنی از اساتید کارآفرینی با اشاره به اهمیت کارآفرینی و اقتصاد دانش بنیان در خصوص الزامات اقتصاد دانش بنیان سخن گفت و افزود: در موج سوم ما در عصر دانایی هستیم که مواجه با انقلاب کارآفرینی، انقلاب دیجیتال و انقلاب اینترنتی بوده و در این دوران باید با عقل و دانش خود به فکر تولید ثروت باشیم.

در ادامه از برترین انجمن های علمی تقدیربه عمل آمد که در دانشکده علوم انسانی به ترتیب، انجمن علمی فلسفه و تاریخ در دانشکده علوم اجتماعی به ترتیب انجمن علمی مدیریت صنعتی و انجمن علمی روان شناسی در دانشکده فنی و مهندسی انجمن علمی مهندسی برق، انجمن علمی معدن و انجمن علمی مهندسی آب و در دانشکده معماری، انجمن علمی مرمت و احیای بناهای تاریخی در دانشکده علوم پایه، انجمن علمی زمین شناسی و انجمن علمی شیمی و در دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی، انجمن علمی فقه و مبانب حقوق و انجمن علوم قرآن و حدیث، انجمن علمی برتر شدند.

در بخش نشریات علمی، نشریه کتیبه انجمن علمی تاریخ، نشریه الترجمان انجمن علمی مترجمی زبان و ادبیات عربی، نشریه قلم عدالت انجمن حقوق، نشریه اسپات لایت انجمن زبان انگلیسی، نشریه اوان انجمن زمین شناسی، نشریه مهبانگ انجمن علمی فیزیک، نشریه خشت اول انجمن علمی معماری حائز رتبه های برتر در بخش نشربه شدند. در بخش مسابقه علمی انجمن علمی مدیریت صنعتی و انجمن زمین شناسی و در بخش فضای مجازی انجمن علمی مدیریت صنعتی حائز رتبه برتر شدند.

در بخش غرفه های برتر، غرفه فضای سبز، غرفه گیاهان دارویی و غرفه فقه و حقوق و انجمن حقوق به طور مشترک به ترتیب اول تا سوم شدند.