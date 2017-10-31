عابران پیاده در ٣٠ درصد تصادفات شهری مقصرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی افزود: این در حالی است که طبق آمار همین یک ماه، در تصادفات برون شهری، عابران پیاده در نزدیک به ١٠ درصد تصادفات نقش و حضور داشته اند.

وی با اشاره به این که پنج درصد از تصادفات درون شهری مهر ماه ٩٦ منجر به واژگونی شده، گفت: این درصد در تصادفات برون شهری بسیار بالاتر است و نزدیک به ٤٠ درصد تصادفات جاده ها در مهرماه منجر به واژگونی شده است.

رحمانی ادامه داد: در مهر ماه سال ٩٦، در معابر درون شهری کشور، از ساعت ١٦ تا ٢٠ رخ داده که با در نظر گرفتن میزان تصادفات از ساعت ۱۲ تا ۱۶، می توان گفت، نزدیک به ٢٥ درصد تصادفات مابین این ساعت ها رخ داده است.

وی افزود: این در حالی است که از ساعت ٨ تا ١٢ نزدیک به ٢١ درصد تصادفات درون شهری رخ داده اند.

رحمانی ادامه داد: همچنین طبق این آمار ساعتی که بعد از این بازه های زمانی بیشترین حجم تصادفات درون شهری را به خود اختصاص داده، ٢٠ تا ٢٤ (١٧ درصد) بوده است.

به گفته وی، بیشترین ساعت وقوع تصادفات مهر ماه در معابر برون شهری هم مانند معابر درون شهری، بازه بین ١٦ تا ٢٠ (٢٨ درصد) و پس از آن ساعت١٢ تا ١٦(٢٤درصد) و ساعت ٨ تا ١٢( ١٨درصد) بوده است.