به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسلمانان مجلس نمایندگان فیلیپین با تصویب لایحه روز ملی حجاب ، آن را به مجلس نمایندگان برای تأیید نهایی معرفی کرده است.

سیتی تورابین هاتامان، نماینده حزب سیاسی «آناک میندانائو» و طراح لایحه روز ملی حجاب با نزدیک‌شدن به روز جهانی حجاب، خواستار تصویب نهایی این لایحه از سوی مجلس فیلیپین شد.

روز جهانی حجاب در سال ۲۰۱۳ توسط یک فعال مسلمان آمریکایی در اعتراض به تبعیض علیه زنان مسلمان محجبه و تأکید بر آزادی دینی اعلام شد و بانوان مسلمان بسیاری از نقاط دنیا هر سال در اول ماه فوریه به این مناسبت برنامه‌های متعددی برای روشنگری در مورد حجاب برگزار می‌کنند.

هاتامان گفت: حجاب برای هر زن مسلمان یک حق است. حجاب فقط تکه‌ای لباس نیست بلکه سبک زندگی آن‌ها است. در قرآن بر اهمیت وقار و محجوبیت پوشش بانوان تأکید شده است.

وی افزود: با این حال هنوز در سراسر جهان زنان با حجاب با تبعیض و رفتارهای نادرست مواجه هستند. در برخی دانشگاه‌های ما نیز دانشجویان مسلمان از داشتن حجاب منع می‌شوند.

هاتامان گفت: بعضی از این دانشجویان برای ادامه تحصیل ناچار به تن‌دادن به قوانین می‌شوند و برخی درس را رها می‌کنند و این‌ها نقض آشکار آزادی دینی دانشجویان است.

هدف از تعیین روزی به نام روز ملی حجاب در فیلیپین، مقابله با تصورات نادرستی است که حجاب را با سرکوب، نداشتن آزادی و تروریسم مرتبط می‌کند. همچنین تلاش برای توقف تبعیض‌ها علیه زنان مسلمان و دفاع از آزادی دینی از دیگر اهداف این حرکت است.