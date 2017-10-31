به گزارش خبرنگار مهر، سردار حبیب الله توکلی در جریان بازدید از موکب حضرت ابوالفضل(ع) لرستان در نجف اشرف ضمن تسلیت ایام عزاداری اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدلله الحسین(ع) اظهار داشت: پیامبر اسلام(ص) می فرمایند «عشق و حرارتی که شهادت حسین(ع) در قلوب مومنین ایجاد کرده هیچوقت به سردی نمی گراید»؛ امروز شاهدیم که میلیون ها عاشق اهل بیت علیهم السلام از تمام نقاط جهان خود را به این راهپیمایی باشکوه می رسانند.

وی با بیان اینکه علی رغم تحرکات دشمنان برای ناامن کردن کشور عراق اما همه ساله شاهد بیشتر و گسترده تر شدن شور و شعور حسینی هستیم، تصریح کرد: امسال هم مردم استان لرستان همگام با سایر مسلمانان جهان در عراق حضور پیدا کردند و نام خود را به عنوان عاشقان اهل بیت علیهم السلام ثبت می کنند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان با اشاره به اینکه از سه ماه پیش سپاه استان لرستان به ویژه سردار کشکولی فعالیت های ستاد اجرایی اربعین را رصد کرده و تمام توان و تجهیزات را به کار گرفته ایم تا هم در مهران و هم در نجف و کربلا زمینه اسکان و پذیرایی از زائران استان فراهم شود.

سردار توکلی ادامه داد: طی روزهای اخیر مواکب استان در مهران و عراق را رصد کردیم، خوشبختانه سطح امکانات نسبت به گذشته خیلی بهتر شده و به طور قطع رضایت مندی زائران را در پی خواهد داشت.