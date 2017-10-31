به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی محمدی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه آموزش و پرورش شهر قدس، طی سخنانی اظهار داشت: طبق توافق نامه هایی که به امضا رسیده است مقرر شده تمام رودخانه هایی که داخل محدوده شهر قدس است سامان دهی شوند و کلیه اراضی که آزاد می شوند در اختیار شهرداری و فضای سبز قرار می گیرند و از ورود پساب های صنعتی به داخل شهر جلوگیری به عمل می آید.

محمدی با اشاره به انبوه و حجم زیاد تبلیغات در ورودی شهر بیان داشت: این شکل تبلیغات ظاهر نازیبایی را به این منطقه داده است که نشان دهنده آن است که یک عزم مدیریتی جدی در این مسئله نیاز می باشد و ما در آینده ای نزدیک این قول را می دهیم که معابر شهر قدس یکی از زیباترین معابر شهرهای منطقه باشد و از لحاظ نورپردازی، مبلمان شهری رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت های شهر قدس ناشناخته مانده است و ما به دنبال کشف ظرفیت ها هستیم گفت: باید به این باور برسیم که بدون مشارکت مردم هیچ کاری در شهر صورت نمی گیرد و باید تلاش کنیم تا با همکاری و مشارکت به این ایده آل برسیم.

فرماندار قدس بیان داشت: در شهر قدس شورای محلات رابرای اولین در دستور کار قرار دادیم و بر همین اساس شهر را به ۱۶ قسمت و منطقه تقسیم کرده ایم و در هر منطقه ۴ الی ۵ نفر از افراد توانمند و قدرتمند را مورد شناسایی قرار دادیم که دغدغه مند بودند و مجموعا ۲۱۰ نفر شناسایی شدند و رسما به عنوان نمایندگان فرماندار برای آنها حکم صادر خواهد شد.