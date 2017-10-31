طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان در بشرویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلی پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان بشرویه ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرح پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال ‌گفت: بیست و دومین سال اجرای برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم کودکان ۳ تا ۶ سال آغاز شده است.

وی افزود: این طرح نیز هرساله در شهرستان بشرویه با همکاری اداره آموزش و پرورش، شبکه بهداشت و درمان و اداره ثبت احوال در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی برگزار می شود.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بشرویه بیان کرد: نحوه اجرای برنامه برای کودکان ۳ و ۴ سال و کودکان ۵ و ۶ سال بایکدیگر متفاوت است و در هر گروه سنی با دقت تمام این طرح انجام می شود.

قلی پور گفت: در راستای اجرای این طرح در سال ۹۵ تعداد هزار و ۵۱۳ کودک تحت پوشش قرار گرفتند که از بین این آمار تعداد ۱۱۷ کودک مشکوک به بیماری تنبلی چشم شناسایی شده و برای رفع مشکل به سطح دو ارجاع داده شدند که این سطح با همکاری ۳ بینایی سنج در شهرستان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته تعداد ۳۸ کودک نیازمند به درمان مشکلات بینایی شناسایی و به آنها خدمات بینایی سنجی رایگان و نیز پرداخت کمک هزینه خرید عینک طبی داده شد که برای انجام این امور مبلغ ۳ میلیون تومان هزینه شده است.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان بشرویه بیان کرد: در سال جاری نیز تاکنون از هزار و ۵۰۰ کودک ۳ تا ۶ سال، طبق گزارشات آمار تعداد ۷۵۰ کودک غربال شده اند.

وی افزود: پایگاه دائمی غربال بینایی در دفتر موسسه خیریه علی ابن ابی طالب واقع در خیابان مالک اشتر این شهرستان می باشد و روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶ الی ۱۸ طرح غربال بینایی انجام می شود.